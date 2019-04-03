Ретроградный Сатурн вступил в силу: каким знакам Зодиака стоит его опасаться

Астрологи рассказали, какое воздействие имеет ретроградный Сатурн, сколько продлится его обратное движение и каким знакам Зодиака в этот период стоит быть особенно аккуратными.

Ретроградный Сатурн сменил на посту ретроградный Меркурий, который преследовал своим негативным воздействием жителей планеты на протяжении марта. Обратное движение (ретроградное) Сатурн начал 30 марта и продлится этот период аж до 17 сентября.

Планета Сатурн – это планета, которая управляет порядком и хаосом. Во время ретроградного движения этой планеты в мире начинают происходит важные, но не всегда приятные события.

Астрологи рекомендуют в этот период выйти из-под влияния коллективного сознания, обрести самодостаточность, не прислушиваться к чужому мнению, а составлять свое, и очень осторожно относиться к стереотипам, которые навязывает общество.

В личной жизни нужно стремиться к росту, развитию, но не использовать для этого жесткие методы. Самое оптимальное – использовать благоразумие, силу и уравновешенность.

Энергетика Сатурна будет провоцировать людей на конфликты и поэтому нужно научится не реагировать на провокации врагов и недоброжелателей. В отличии от Меркурия, Сатурн действует мягко и незаметно.

Знаки Зодиака, для которых ретроградный Сатурн может быть опасен (pixabay.com)

Самым тяжелым этот период окажется для Весов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев. В ближайшие полгода им нужно научиться помогать окружающим людям и просить о помощи для себя. Астрологи рекомендуют им взаимодействовать в близкими и научиться работать в команде – это принесет им удачу.

Для Овнов, Тельцов, Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб этот период будет нейтральным, поэтому астрологи рекомендуют им стремиться к саморазвитию и избегать конфликтов.

Для Раков и Львов период с 30 марта по 17 сентября станет временем получения новых знаний. В ближайшие полгода они смогут легко укрепить свои позиции в любви, в финансовых делах, на работе. Астрологи рекомендуют представителям этих знаков не останавливаться на достигнутом и постоянно двигаться вперед, так как движение поможет им открыть новые таланты и принесет успех. В этот период они советуют Ракам и Львам не брать длительный отпуск и не прерывать рабочую или творческую деятельность надолго.

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