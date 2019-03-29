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Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет в апреле

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 20:11
Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет в апреле
Гороскоп удачи на апрель 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Влад Росс назвал знаки Зодиака, которым повезет в апреле 2019 года

Гороскоп на апрель 2019 сулит удачу для нескольких знаков Зодиака. Кому именно повезет во второй месяц весны – знает известный астролог Влад Росс.

Так, по словам эксперта, самая большая удача в апреле "светит" Козерогам. Перед представителями этого знака откроются огромные возможности. Козероги в апреле даже могут смело испытать свою удачу в лотерее. Также, говорит Влад Росс в комментарии "Главреду", Козерогов уже совсем скоро ждут процветание, удачные вложения и финансовый успех. Этот месяц будет успешным и для покупки недвижимости.

Также блестящий период звезды сулят для Раков. Представители этого знака Зодиака могут смело рассчитывать на влиятельных покровителей. Кроме того, дела будут удачно складываться в карьере и достижении важных жизненных вершин.

Станут везунчиками апреля и Весы. Представителей этого знака ожидают блестящие партнерские взаимоотношения. У Весов все, за что бы они ни взялись, будет иметь успех: покупки, торговля, личные отношения, любовь.

Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет в апреле

Гороскоп удачи на апрель 2019 для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Овны – еще одни везунчики апреля. Месяц будет крайне благоприятным для бизнесменов и предпринимателей. Апрель будет очень и очень насыщенным и удачным. Этот шанс нельзя упустить! Кроме всего прочего звезды сулят Овнам весьма благоприятные ситуации, связанные с дальними поездками. Поэтому смело отправляйтесь заграницу – будь то на отдых, будь то на деловую встречу.

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