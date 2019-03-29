Гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить у квітні

Гороскоп удачі на квітень 2019 для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Влад Росс назвав знаки Зодіаку, яким пощастить у квітні 2019 року

Гороскоп на квітень 2019 обіцяє успіх для декількох знаків Зодіаку. Кому саме пощастить у другий місяць весни – знає відомий астролог Влад Росс.

Так, за словами експерта, найбільша удача в квітні "світить" Козерогам. Перед представниками цього знаку відкриються величезні можливості. Козероги в квітні навіть можуть сміливо випробувати свою удачу в лотереї. Також, каже Влад Росс в коментарі "Главреду", Козерогів вже зовсім скоро чекають процвітання, вдалі вкладення і фінансовий успіх. Цей місяць буде успішним і для покупки нерухомості.

Також блискучий період зірки обіцяють для Раків. Представники цього знаку Зодіаку можуть сміливо розраховувати на впливових покровителів. Крім того, справи будуть вдало складатися в кар'єрі і досягненні важливих життєвих вершин.

Стануть щасливцями квітня і Терези. Представників цього знаку чекають блискучі партнерські взаємини. У Терезів все, за що б вони не взялися, буде мати успіх: покупки, торгівля, особисті стосунки, любов.

Гороскоп удачі на квітень 2019 для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Овни – ще одні везунчики квітня. Місяць буде вкрай сприятливим для бізнесменів і підприємців. Квітень буде дуже і дуже насиченим і вдалим. Цей шанс не можна змарнувати! Крім усього іншого зірки обіцяють Овнам досить сприятливі ситуації, пов'язані з далекими поїздками. Тому сміливо вирушайте за кордон – чи на відпочинок, чи то на ділову зустріч.

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