Порча на роботу: як визначити і позбутися від магічного впливу

Порча на роботу - як визначити і як позбутися (колаж РБК-Україна)

Порча на роботу може навести навіть на суїцидальні думки

Порча на роботу від недоброзичливців може негативно позначитися на ваших кар'єрних успіхах, призвести до передчасного "вигорання", до втоми і навіть до бажання кинути роботу, яка раніше приносила Вам задоволення. Styler допоможе розібратися, чи дійсно на вас навели порчу, або втома від роботи обумовлена якимись іншими причинами.

Коли чорна магія починає працювати, з колись успішною і перспективною людиною починають відбуватися дивні метаморфози, в результаті яких вона ризикує втратити улюблену справу, а разом з ним прибутки і віру в себе.

До речі, людина і сама може себе наврочити, якщо постійно хвалиться результатами своєї роботи, без міри радіє досягненням, а також надміру переживає за роботу. Але варто розрізняти і вроки і порчу, радять фахівці. Порча - це негативна "програма", створена професійним магом або чаклуном, яка спрямована на руйнування особистості людини та його професійних досягнень.

Отже, як же можна визначити, що на вашу професійну діяльність навели порчу.

Ваша кар'єра різко пішла під укіс, хоча раніше нічого не віщувало біди. І ви не можете знайти жодної об'єктивної причини, чому це з вами відбувається.

Ви відчуваєте лінь, депресію і небажання працювати, вас переслідує постійна втома і проблеми зі сном;

У вас постійно відбувається непорозуміння і скандали з керівництвом та/або підлеглими;

Ви стали схильні до постійних зривів і нездатності контролювати агресію;

Тотальна неуважність та безпечність, що призводить до помилок, тривала відсутність творчих ідей;

Ви втрачаєте гроші та інші матеріальні засоби;

Ви стали зловживати алкоголем або навіть захопилися наркотиками.

Порча на роботу - як визначити і як позбутися (фото: pixabay.com)

Якщо ви перестали стежити за якістю виконуваної роботи, стали невиконавчим і безвідповідальним, втрачаєте професійні навички, варто замислитися - можливо це підступи недоброзичливців.

Як підтвердити факт наявності порчі? Обшукайте своє робоче місце, можливо, ви виявите пару неприємних сюрпризів:

шпильки або голки, увіткнені в оббивку меблів, шпалери або одвірок;

скрутки з ниток, клапті вовни або волосся;

шматки іржавого заліза;

пригорщі землі (найчастіше - з цвинтаря) біля дверей або робочого столу;

розлита вода біля дверей і робочого столу, яка з'являється регулярно без причини);

розсипана сіль;

жменя скляних осколків або уламки поламаних речей.

Наголошується, що навіть втративши роботу внаслідок наведеної порчі, людина не позбавиться від магічного впливу. У неї можуть початися проблеми в спілкуванні з близькими людьми, її можуть навіть обікрасти. Іноді людина, на яку навели порчу, може навіть замислюватися про суїцид.

Порча на роботу - як визначити і як позбутися (фото: pixabay.com)

Одним звільненням від предмета наведення порчі проблему не вирішити. Необхідний магічний ритуал, який зніме програму.

1. Четвергова сіль

У четвер купіть в магазині пачку солі. Вдома добре нагрійте сковороду і поставте поруч з нею куплену в церкві свічку. Запаліть свічку, киньте на розпечену сковорідку три жмені солі і прочитайте молитву (будь-яку по вірі). При цьому треба постійно помішувати сіль. Через 5-7 хвилин слід висипати сіль у відро і, віднісши його подалі від будинку, закопати. Повторювати ритуал слід протягом трьох днів.

2. Яйце

Для цього ритуалу вам знадобиться свіже яйце (знесене в цей день, яке не побувало у холодильнику), а також стакан святої води. Перед сном візьміть яйце і потримайте його на рівні чола, а потім опустіть на рівень живота. В процесі промовте подумки свої проблеми і просіть позбавлення від них. Розбийте яйце в склянку з водою, поставте склянку біля ліжка і лягайте спати. З ранку вилийте воду з яйцем подалі від будинку. Проводьте ритуал три рази.

3. Реалістичний підхід

Не піддавайтеся впливу магії зусиллям волі. Не лінуйтеся і перестаньте шукати винних, не пліткуйте і не заздріть навколишнім. Не рахуйте чужих грошей, візьміть себе в руки і почніть працювати.

4. Енергетичний підхід

Попрацюйте над своєю аурою: приділіть час сім'ї і, насамперед, своїм дітям, оточіть себе позитивними людьми зі схожими інтересами. Частіше виходьте на природу, ходіть до храму і, врешті-решт, перестаньте турбуватися через дрібниці.

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