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Порча на работу: как определить и избавиться от магического воздействия

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 22:58
Порча на работу: как определить и избавиться от магического воздействия
Порча на работу - как определить и как избавиться (коллаж РБК-Украина)

Порча на работу может навести даже на суицидальные мысли

Порча на работу от недоброжелателей може негативно сказаться на ваших карьерных успехах, привести к преждевременному "выгоранию", к усталости и даже к желанию бросить работу, которая ранее приносили Вам удовлетворение. Styler поможет разобраться, действительно ли на вас навели порчу, или усталость от работы обусловлена какими-либо иными причинами.

Когда черная магия начинает работать, с некогда успешным и перспективным человеком начинают происходить странные метаморфозы, в результате которых он рискует потерять любимое дело, а вместе с ним доходы и веру в себя.

К слову, человек и сам может себя сглазить, если постоянно хвастается результатами своей работы, без меры радуется достижениям, а также излишне переживает за работу. Но стоит различать сглаз и порчу, советуют специалисты. Порча - это негативная "программа", созданная профессиональным магом или колдуном, которая направлена на разрушение личности человека и его профессиональных достижений.

Итак, как же можно определить, что на вашу профессиональную деятельность навели порчу.

  • Ваша карьера резко пошла под откос, хотя ранее ничего не предвещало беды. И вы не можете найти ни одной объективной причины, почему это с вами происходит.
  • Вы чувствуете лень, депрессию и нежелание работать, вас преследует постоянная усталость и проблемы со сном;
  • У вас постоянно происходит недопонимание и скандалы с руководством и/или подчиненными;
  • Вы стали подвержены постоянным срывам и неспособности контролировать агрессию;
  • Тотальная невнимательность и беспечность, приводящая к ошибкам, длительное отсутствие творческих идей;
  • Вы теряете деньги и другие материальные средства;
  • Вы стали злоупотреблять алкоголем или даже увлеклись наркотиками.

Порча на работу: как определить и избавиться от магического воздействия

Порча на работу - как определить и как избавиться (фото: pixabay.com)

Если вы перестали следить за качеством выполняемой работы, стали неисполнительным и безответственным, теряете профессиональные навыки, стоит задуматься - возможно это происки недоброжелателей.

Как же подтвердить факт наличия порчи? Обыщите свое рабочее место, возможно, вы обнаружите пару неприятных сюрпризов:

  • булавки или иголки, воткнутые в обивку мебели, в обои или дверной косяк;
  • скрутки из ниток, клочья шерсти или волос;
  • куски ржавого железа;
  • пригоршни земли (чаще всего - с кладбища) у двери или рабочего стола;
  • разлитая вода возле дверей и рабочего стола, которая появляется регулярно без причины);
  • рассыпанная соль;
  • горсть стеклянных осколков или обломки поломанных вещей.

Отмечается, что даже потеряв работу вследствие наведенной порчи, человек не избавится от магического воздействия. У него могут начаться проблемы в общении с близкими людьми, его могут даже обворовать. Иногда человек, подверженный порче, может даже задумываться о суициде.

Порча на работу: как определить и избавиться от магического воздействия

Порча на работу - как определить и как избавиться (фото: pixabay.com)

Одним избавлением от предмета наведения порчи проблему не решить. Необходим магический ритуал, который снимет программу.

1. Четверговая соль
В четверг купите в магазине пачку соли. Дома хорошенько нагрейте сковороду и поставьте рядом с ней купленную в церкви свечку. Зажгите свечу, бросьте на раскаленную сковородку три горсти соли и прочтите молитву (любую по вере). При этом следует постоянно помешивать соль. Спустя 5-7 минут следует высыпать соль в ведро и, отнеся его подальше от дома, закопать. Повторять ритуал следует на протяжении трех дней.

2. Яйцо
Для этого ритуала вам понадобится свежее яйцо (снесенное в этот день, и не побывавшее в холодильнике), а также стакан святой воды. Перед сном возьмите яйцо и подержите его на уровне лба, а затем опустите на уровень живота. В процессе проговорите мысленно свои проблемы и просите избавления от них. Разбейте яйцо в стакан с водой, поставьте стакан у изголовья кровати и ложитесь спать. С утра вылейте воду с яйцом подальше от дома. Проводите ритуал три раза.

3. Реалистичный подход
Не поддавайтесь воздействию магии усилием воли. Не ленитесь и перестаньте искать виновных, не сплетничайте и не завидуйте окружающим. Не считайте чужих денег, возьмите себя в руки и начните работать.

4. Энергетический подход
Поработайте над своей аурой: уделите время семье и прежде всего, своим детям, окружите себя позитивными людьми со схожими интересами. Чаще выходите на природу, ходите в храм и, в конце концов, перестаньте беспокоиться по мелочам.

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