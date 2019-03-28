Порча на работу: как определить и избавиться от магического воздействия

Порча на работу может навести даже на суицидальные мысли
Порча на работу от недоброжелателей може негативно сказаться на ваших карьерных успехах, привести к преждевременному "выгоранию", к усталости и даже к желанию бросить работу, которая ранее приносили Вам удовлетворение. Styler поможет разобраться, действительно ли на вас навели порчу, или усталость от работы обусловлена какими-либо иными причинами.
Когда черная магия начинает работать, с некогда успешным и перспективным человеком начинают происходить странные метаморфозы, в результате которых он рискует потерять любимое дело, а вместе с ним доходы и веру в себя.
К слову, человек и сам может себя сглазить, если постоянно хвастается результатами своей работы, без меры радуется достижениям, а также излишне переживает за работу. Но стоит различать сглаз и порчу, советуют специалисты. Порча - это негативная "программа", созданная профессиональным магом или колдуном, которая направлена на разрушение личности человека и его профессиональных достижений.
Итак, как же можно определить, что на вашу профессиональную деятельность навели порчу.
Порча на работу - как определить и как избавиться (фото: pixabay.com)
Если вы перестали следить за качеством выполняемой работы, стали неисполнительным и безответственным, теряете профессиональные навыки, стоит задуматься - возможно это происки недоброжелателей.
Как же подтвердить факт наличия порчи? Обыщите свое рабочее место, возможно, вы обнаружите пару неприятных сюрпризов:
Отмечается, что даже потеряв работу вследствие наведенной порчи, человек не избавится от магического воздействия. У него могут начаться проблемы в общении с близкими людьми, его могут даже обворовать. Иногда человек, подверженный порче, может даже задумываться о суициде.
Порча на работу - как определить и как избавиться (фото: pixabay.com)
Одним избавлением от предмета наведения порчи проблему не решить. Необходим магический ритуал, который снимет программу.
1. Четверговая соль
В четверг купите в магазине пачку соли. Дома хорошенько нагрейте сковороду и поставьте рядом с ней купленную в церкви свечку. Зажгите свечу, бросьте на раскаленную сковородку три горсти соли и прочтите молитву (любую по вере). При этом следует постоянно помешивать соль. Спустя 5-7 минут следует высыпать соль в ведро и, отнеся его подальше от дома, закопать. Повторять ритуал следует на протяжении трех дней.
2. Яйцо
Для этого ритуала вам понадобится свежее яйцо (снесенное в этот день, и не побывавшее в холодильнике), а также стакан святой воды. Перед сном возьмите яйцо и подержите его на уровне лба, а затем опустите на уровень живота. В процессе проговорите мысленно свои проблемы и просите избавления от них. Разбейте яйцо в стакан с водой, поставьте стакан у изголовья кровати и ложитесь спать. С утра вылейте воду с яйцом подальше от дома. Проводите ритуал три раза.
3. Реалистичный подход
Не поддавайтесь воздействию магии усилием воли. Не ленитесь и перестаньте искать виновных, не сплетничайте и не завидуйте окружающим. Не считайте чужих денег, возьмите себя в руки и начните работать.
4. Энергетический подход
Поработайте над своей аурой: уделите время семье и прежде всего, своим детям, окружите себя позитивными людьми со схожими интересами. Чаще выходите на природу, ходите в храм и, в конце концов, перестаньте беспокоиться по мелочам.
Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали интересный прогноз на день выборов президента Украины.
Ранее мольфары и экстрасенсы назвали победителя выборов президента Украины и выразили уверенность, что кандидат-победитель не даст поводов гражданам для беспокойства и продолжит вести Украину в направлении Европы.