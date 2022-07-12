Riffmaster показав відеокліп до нової пісні "Герої": неймовірні кадри

"Друзі! До Вашої уваги офіційне відео до нової пісні Riffmaster" герої", яке створили та змонтували ігор Рак за участю Віктора Придувалова. На жаль, зі зрозумілих причин, ми не змогли відзняти повноцінний відеоряд, де беруть участь як сам Riff, так і його колеги. Це ми надолужимо після нашої перемоги!"- сказано в повідомленні.

У кліпі показана робота багатьох підрозділів українських захисників у різних областях країни, а також знищення противника.

"Головна мета - це показати та увічнити тих, хто захищав, захищає і буде захищати нашу країну, їх роботу, їх подвиг, їх життя і пам'ять про них, наших героїв! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!" - підкреслив музикант.

Свій кліп Riffmaster присвятив загиблим Роману Ратушному та Олексію Чубашеву. А також героям "Азова", ССО ЗСУ, ЗСУ, морській піхоті, ДШВ, прикордонникам, ВМС, ППО, піхоті та патрульним поліцейським.

Українці від нової пісні та кліпу прийшли в захват. За 4 години відеоряд на YouTube подивилися понад 13 тисяч осіб.