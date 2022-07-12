UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Riffmaster показал видеоклип к новой песне "Герои": невероятные кадры

Riffmaster показал новый клип к песне "Герои" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Андрей Антоненко (Riffmaster) поделился видеоклипом к новой песне "Герои". Официально песня вышла в свет 2 недели назад, но видеоклип рок-музыканты показали только сейчас.

Об этом сообщил Андрей Антоненко на своей странице в Facebook.

"Друзья! К вашему вниманию официальное видео к новой песне Riffmaster "Герои", которое создали и смонтировали Игорь Рак при участии Виктора Придувалова. К сожалению, по понятным причинам, мы не смогли отснять полноценный видеоряд, где участвуют как сам Riff, так и его коллеги. Это мы наверстаем после нашей Победы!" - сказано в сообщении.

В клипе показана работа многих подразделений украинских защитников в разных областях страны, а также уничтожение противника.

"Главная цель - это показать и увековечить тех, кто защищал, защищает и будет защищать нашу страну, их работу, их подвиг, их жизнь и память о них, наших Героев! Слава Украине! Героям слава! Смерть ворогам!" - подчеркнул музыкант.

Свой клип Riffmaster посвятил погибшим Роману Ратушному и Алексею Чубашеву. А также героям "Азова", ССО ВСУ, ВСУ, морской пехоте, ДШВ, пограничникам, ВМС, ППО, пехоте и патрульным полицейским.

Украинцы от новой песни и клипа пришли в восторг. За 4 часа видеоряд на YouTube посмотрели более 13 тысяч человек.

Кстати, ранее мы писали, что на песню Riffmastera "Тихо прийшов, тихо пішов" выпустили невероятный клип.

А также рассказывали, что пародия на песню "Стефания" о пропаганде РФ взорвала интернет.

Читайте РБК-Украина в Google News
музыкапесниклипRiffmasterАндрей Антоненко