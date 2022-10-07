Работа в Украине прямо сейчас: названы самые востребованные профессии
Рынок труда в Украине восстанавливается и вакансий становится все больше, а уровень конкуренции начал снижаться. В сентябре количество вакансий снова вернулось на довоенные отметки.
Кого работодатели ищут прямо сейчас и какие предлагают зарплаты - читайте в материале ниже.
По данным Work.ua, больше всего вакансий в Украине предлагают в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской области.
Также наблюдается восстановление в трех областях, которые пострадали от военных действий. Это Харьковская, Николаевская и Черниговская области.
Кого ищут работодатели
Сейчас бизнес больше всего нуждается в продавцах, бухгалтерах, водителях и поварах. В сентябре больше всего искали:
- Менеджеров по продажам
- Продавцов-консультантов
- Бухгалтеров
- Водителей
- Поваров
Также много вакансий было в таких сферах:
- Сфера обслуживания
- Рабочие специальности, производство
- Продажи-закупки
- Розничная торговля
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм
Начало расти количество вакансий в сфере страхования, логистики и склады, дизайне и творчество, в банковской сфере и на производство.
А вот резюме уже стало немного меньше - на 11%. В частности, снизилось количество соискателей, которые ищут дистанционную работу. Также снижается конкуренция.
А какие зарплаты в Украине
Уровень средней заработной платы в Украине остается на прежнем уровне, а это - 15 тысяч гривен. Наблюдается лишь небольшое повышение по некоторым позициям.
Самая высокая средняя зарплата в Киеве - 15-17 тысяч гривен, в остальных областях она колеблется от 14 до 15 тысяч гривен.
Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий (не из IT-сферы)
- Медиабайер - 60 тысяч гривен
- Водитель-международник - 40 тысяч гривен
- Зубной врач - 30 тысяч гривен
- Рихтовщик - 30 тысяч гривен
- Риелтор - 30 тысяч гривен
Самые низкие зарплаты сейчас у консьержей - 6 тысяч гривен, уборщиков - 7800 гривен и посудомоек - 8 тысяч гривен.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие сейчас предлагают зарплаты людям без опыта работы.
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