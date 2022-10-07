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Робота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професії

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П'ятниця 07 жовтня 2022 09:02
Робота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професії Фото: Які професії зараз найбільш затребувані і скільки платять (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ринок праці в Україні відновлюється і вакансій стає дедалі більше, а рівень конкуренції почав знижуватись. У вересні кількість вакансій знову повернулася на довоєнні позначки.

Кого роботодавці шукають прямо зараз та які пропонують зарплати – читайте у матеріалі нижче.

За даними Work.ua, найбільше вакансій в Україні пропонують у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській області.

Також спостерігається відновлення у трьох областях, які постраждали від воєнних дій. Це Харківська, Миколаївська та Чернігівська області.

Робота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професії Кого шукають роботодавці

Зараз бізнес найбільше потребує продавців, бухгалтерів, водіїв та кухарів. У вересні найбільше шукали:

  • Менеджерів з продажу
  • Продавців-консультантів
  • Бухгалтерів
  • Водіїв
  • Кухарів

Також багато вакансій було у таких сферах:

  • Сфера обслуговування
  • Робочі спеціальності, виробництво
  • Продажі-закупівлі
  • Роздрібна торгівля
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм

Почало зростати кількість вакансій у сфері страхування, логістики та склади, дизайні та творчості, у банківській сфері та на виробництво.

А от резюме вже поменшало – на 11%. Зокрема, знизилася кількість претендентів, які шукають дистанційну роботу. Також знижується конкуренція.

Робота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професіїРобота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професії А які зарплати в Україні

Рівень середньої заробітної плати в Україні залишається на колишньому рівні, а це – 15 тисяч гривень. Спостерігається лише невелике підвищення за деякими позиціями.

Найвища середня зарплата у Києві – 15-17 тисяч гривень, в решті областей вона коливається від 14 до 15 тисяч гривень.

Топ-5 найвищих професій (не з IT-сфери)

  • Медіабайєр – 60 тисяч гривень
  • Водій-міжнародник – 40 тисяч гривень
  • Зубний лікар – 30 тисяч гривень
  • Рихтувальник - 30 тисяч гривень
  • Рієлтор – 30 тисяч гривень

Найнижчі зарплати зараз у консьєржів – 6 тисяч гривень, прибиральників – 7800 гривень та посудомийок – 8 тисяч гривень.

Робота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професії

До речі, раніше ми розповідали, які зараз пропонують зарплати людям без досвіду роботи.

А ще писали про те, як знайти роботу в Україні без досвіду та резюме.

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