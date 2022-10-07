Робота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професії

Ринок праці в Україні відновлюється і вакансій стає дедалі більше, а рівень конкуренції почав знижуватись. У вересні кількість вакансій знову повернулася на довоєнні позначки.

Кого роботодавці шукають прямо зараз та які пропонують зарплати – читайте у матеріалі нижче.

За даними Work.ua, найбільше вакансій в Україні пропонують у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській області.

Також спостерігається відновлення у трьох областях, які постраждали від воєнних дій. Це Харківська, Миколаївська та Чернігівська області.

Кого шукають роботодавці

Зараз бізнес найбільше потребує продавців, бухгалтерів, водіїв та кухарів. У вересні найбільше шукали:

Менеджерів з продажу

Продавців-консультантів

Бухгалтерів

Водіїв

Кухарів

Також багато вакансій було у таких сферах:

Сфера обслуговування

Робочі спеціальності, виробництво

Продажі-закупівлі

Роздрібна торгівля

Готельно-ресторанний бізнес, туризм

Почало зростати кількість вакансій у сфері страхування, логістики та склади, дизайні та творчості, у банківській сфері та на виробництво.

А от резюме вже поменшало – на 11%. Зокрема, знизилася кількість претендентів, які шукають дистанційну роботу. Також знижується конкуренція.

А які зарплати в Україні

Рівень середньої заробітної плати в Україні залишається на колишньому рівні, а це – 15 тисяч гривень. Спостерігається лише невелике підвищення за деякими позиціями.

Найвища середня зарплата у Києві – 15-17 тисяч гривень, в решті областей вона коливається від 14 до 15 тисяч гривень.

Топ-5 найвищих професій (не з IT-сфери)

Медіабайєр – 60 тисяч гривень

Водій-міжнародник – 40 тисяч гривень

Зубний лікар – 30 тисяч гривень

Рихтувальник - 30 тисяч гривень

Рієлтор – 30 тисяч гривень

Найнижчі зарплати зараз у консьєржів – 6 тисяч гривень, прибиральників – 7800 гривень та посудомийок – 8 тисяч гривень.