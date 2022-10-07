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Работа в Украине прямо сейчас: названы самые востребованные профессии

Фото: Какие профессии сейчас самые востребованные и сколько платят (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рынок труда в Украине восстанавливается и вакансий становится все больше, а уровень конкуренции начал снижаться. В сентябре количество вакансий снова вернулось на довоенные отметки.

Кого работодатели ищут прямо сейчас и какие предлагают зарплаты - читайте в материале ниже.

По данным Work.ua, больше всего вакансий в Украине предлагают в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской области.

Также наблюдается восстановление в трех областях, которые пострадали от военных действий. Это Харьковская, Николаевская и Черниговская области.

Кого ищут работодатели

Сейчас бизнес больше всего нуждается в продавцах, бухгалтерах, водителях и поварах. В сентябре больше всего искали:

  • Менеджеров по продажам
  • Продавцов-консультантов
  • Бухгалтеров
  • Водителей
  • Поваров

Также много вакансий было в таких сферах:

  • Сфера обслуживания
  • Рабочие специальности, производство
  • Продажи-закупки
  • Розничная торговля
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм

Начало расти количество вакансий в сфере страхования, логистики и склады, дизайне и творчество, в банковской сфере и на производство.

А вот резюме уже стало немного меньше - на 11%. В частности, снизилось количество соискателей, которые ищут дистанционную работу. Также снижается конкуренция.

А какие зарплаты в Украине

Уровень средней заработной платы в Украине остается на прежнем уровне, а это - 15 тысяч гривен. Наблюдается лишь небольшое повышение по некоторым позициям.

Самая высокая средняя зарплата в Киеве - 15-17 тысяч гривен, в остальных областях она колеблется от 14 до 15 тысяч гривен.

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий (не из IT-сферы)

  • Медиабайер - 60 тысяч гривен
  • Водитель-международник - 40 тысяч гривен
  • Зубной врач - 30 тысяч гривен
  • Рихтовщик - 30 тысяч гривен
  • Риелтор - 30 тысяч гривен

Самые низкие зарплаты сейчас у консьержей - 6 тысяч гривен, уборщиков - 7800 гривен и посудомоек - 8 тысяч гривен.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие сейчас предлагают зарплаты людям без опыта работы.

А еще писали о том, как найти работу в Украине без опыта и резюме.

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