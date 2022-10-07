Робота в Україні прямо зараз: названі найпопулярніші професії

Ринок праці в Україні відновлюється і вакансій стає дедалі більше, а рівень конкуренції почав знижуватись. У вересні кількість вакансій знову повернулася на довоєнні позначки.
Кого роботодавці шукають прямо зараз та які пропонують зарплати – читайте у матеріалі нижче.
За даними Work.ua, найбільше вакансій в Україні пропонують у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській області.
Також спостерігається відновлення у трьох областях, які постраждали від воєнних дій. Це Харківська, Миколаївська та Чернігівська області.
Зараз бізнес найбільше потребує продавців, бухгалтерів, водіїв та кухарів. У вересні найбільше шукали:
Також багато вакансій було у таких сферах:
Почало зростати кількість вакансій у сфері страхування, логістики та склади, дизайні та творчості, у банківській сфері та на виробництво.
А от резюме вже поменшало – на 11%. Зокрема, знизилася кількість претендентів, які шукають дистанційну роботу. Також знижується конкуренція.
Рівень середньої заробітної плати в Україні залишається на колишньому рівні, а це – 15 тисяч гривень. Спостерігається лише невелике підвищення за деякими позиціями.
Найвища середня зарплата у Києві – 15-17 тисяч гривень, в решті областей вона коливається від 14 до 15 тисяч гривень.
Топ-5 найвищих професій (не з IT-сфери)
Найнижчі зарплати зараз у консьєржів – 6 тисяч гривень, прибиральників – 7800 гривень та посудомийок – 8 тисяч гривень.
До речі, раніше ми розповідали, які зараз пропонують зарплати людям без досвіду роботи.
А ще писали про те, як знайти роботу в Україні без досвіду та резюме.