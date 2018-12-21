"Народився в потрійний сорочці": дружина вижив розповіла про жахливому ДТП під Херсоном

Колаж РБК-Україна

На місці аварії були кров, трупи і розбиті машини

Після страшної аварії в Херсонській області, в якій загинули п'ять осіб, дружина єдиного вцілілого розповіла подробиці ДТП, повідомляє "Обозреватель".

Водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Після чого він зіткнувся з автомобілем "УАЗ".

В результаті ДТП водій і два пасажири Renault, а також водій іншого транспортного засобу померли на місці. При цьому двох пасажирів "Уазу" госпіталізували в Олешківську районну лікарню, в якій один з них помер.

Дружина єдиного вцілілого в цій аварії пролила світло на ДТП.

Юлія і Валерій Нестеренко/Фото: obozrevatel.com

За словами Юлії Нестеренко, стан її чоловіка (Валерія Нестеренка) – тяжкий. У нього черепно-мозкова травма , зламана ключиця, роздроблена гомілку і сильний забій грудної клітини. Крім того, йому зробили операцію на нозі.

В даний момент чоловік знаходиться в реанімації районної лікарні, лікарі намагаються вивести його зі стану шоку.

Юлія також зазначила, що в момент зіткнення Валерій був на задньому сидінні авто і можливо це і врятувало йому життя. Після зіткнення його кидало по всій машині.

"Лікарі кажуть, що Валера народився в потрійний сорочці", – додала Юлія.

Вона розповіла, що їй все-таки вдалося поговорити з чоловіком. Сам момент зіткнення він не пам'ятає, але він запам'ятав свою дружину, яка рвалася до лікарів швидкої допомоги.

Фото: hr.npu.gov.ua

За словами дружини, з номера Валерія подзвонив незнайомий чоловік і повідомив, що її чоловік потрапив у страшне ДТП, але він живий.

Юлія взяла таксі і виїхала на місце аварії. Вона розповіла про те, що видовище було жахливим. Біля розбитих машин були кров і трупи. Крім того, Юлія допомагала надавати своєму чоловікові першу допомогу, оскільки у медиків не було всього необхідного для цього.

"Поставили чоловікові крапельницю, при цьому пробили вену. У підсумку руку роздуло. Коли витягли катетер, з руки хлинула кров. Фельдшер намагався зупинити її вологою серветкою, так як вати не було. У підсумку я знайшла бинт і перев'язала чоловікові руку, щоб зупинити кровотечу", – розповіла Юлія.

Фото: hr.npu.gov.ua

Юлія також зазначила, що водій Renault рухався по дорозі на швидкості, яка значно перевищувала швидкість "УАЗа".

Рятувальники їй розповіли, що на спідометрі "УАЗа" швидкість була зафіксована на 43 км/год, а у Renault – 90 км/год.

"Траса була слизька, але водій того мікроавтобуса їхав на високій швидкості", – розповіла вона.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 21 грудня, перекинувся маршрутний автобус з пасажирами. В результаті ДТП травми отримали вісім осіб.

Раніше повідомлялося про те, що в Житомирській області сталася страшна аварія, в результаті якої загинули три людини і ще троє були госпіталізовані, у тому числі і 8-річний хлопчик.

Відео: РБК-Україна