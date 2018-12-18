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Смертельное ДТП под Житомиром: в авто был ребенок

STYLERПроисшествия    18.12.2018 - 16:32

Видео: YouTube/Поліція Житомирщини

В Житомирской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибло три человека, еще трое было доставлены в больницу, в том числе и 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

Трагедия произошла во вторник, 18 декабря на трассе Житомир – Могилев-Подольский, недалеко от села Дворец Житомирской области.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля "Опель", житель Хмельницкой области не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота".

 

Фото: zt.npu.gov.ua

В результате аварии, 38-летний водитель автомобиля "Опель", а также пассажиры – еще один мужчина 38-летний мужчина и 71-летний мужчина – погибли. Еще один пассажир этого авто, 8-летний мальчик, остался жив. Он получил травмы и был доставлен в Житомирскую областную детскую больницу. Позже в полиции уточнили, что в ДТП погибли отец и дедушка мальчика.

Водитель автомобиля "Тойота", 37-летняя жительница Новоград-Волынского, а также пассажир этого автомобиля, 45-летняя гражданка Польши – были травмированы. Их госпитализировали в лечебные учреждения города Житомира.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе пьяный мужчина угодил под трамвай.

А также рассказывали о том, что известный футболист погиб с семьей в жутком ДТП.

Видео РБК-Украина

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