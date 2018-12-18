Отрезало ногу: в Одессе пьяный мужчина угодил под трамвай

Коллаж РБК-Украина

Инцидент случился во время движения общественного транспорта

Трагическое ДТП произошло в Одессе на Старосенной площади. 30-летний мужчина попал под колеса трамвая №26 во время его движения. Об этом сообщает информационный портал Думская.

Отмечается, что 30-летний мужчина хотел перейти на другую сторону дороги и при заходе на кривую линию круга в пространство между двумя вагонами попал под колеса трамвая. При этом сообщается, что пострадавший был пьян.

Очевидец инцидента на Старосенной рассказал, что подвыпивший горожанин побежал за транспортом, когда тот начал движение, но алкогольное опьянение дало о себе знать и мужчина упал.

"Пострадавший был сильно пьян. Как только трамвай начал движение, он побежал за ним и, по всей видимости, хотел сесть на "колбасу" между вагонами, схватился руками за бампер, пробежал метров 10, после чего упал и трамвай тащил его до тех пор, пока не остановился. Тут не в ограждениях дело, а в человеческом идиотизме", - утверждает свидетель происшествия.

Напомним, что в Лиссабоне трамвай сошел с рельсов, есть пострадавшие. Пожарные, прибывшие на место аварии, заявили, что состояние пострадавших не представляет угрозы для их жизней, они находятся под наблюдением врачей.

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