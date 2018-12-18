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Відрізало ногу: в Одесі п'яний чоловік потрапив під трамвай

STYLERЖиття    18.12.2018 - 15:41
Відрізало ногу: в Одесі п'яний чоловік потрапив під трамвай
Колаж РБК-Україна

Інцидент трапився під час руху громадського транспорту

Трагічна ДТП сталася в Одесі на Старосінній площі. 30-річний чоловік потрапив під колеса трамвая №26 під час його руху. Про це повідомляє інформаційний портал Думская.

Наголошується, що 30-річний чоловік хотів перейти на іншу сторону дороги і при заступі на криву лінію кола в простір між двома вагонами потрапив під колеса трамвая. При цьому повідомляється, що потерпілий був п'яний.

Очевидець інциденту на Старосінній розповів, що підпилий городянин побіг за транспортом, коли той почав рух, але алкогольне сп'яніння дало про себе знати і чоловік упав.

"Потерпілий був сильно п'яний. Як тільки трамвай почав рух, він побіг за ним і, по всій видимості, хотів сісти на "ковбасу" між вагонами, схопився руками за бампер, пробіг метрів 10, після чого впав і трамвай тягнув його до тих пір, поки не зупинився. Тут не в огорожах справа, а в людському ідіотизм", - стверджує свідок події.

Нагадаємо, що у Лісабоні трамвай зійшов з рейок, є постраждалі. Пожежники, які прибули на місце аварії, заявили, що стан постраждалих не представляє загрози для їх життя, вони перебувають під наглядом лікарів.

Ми писали, що відомий футболіст загинув з родиною в жахливому ДТП. Андрій Щербаков з футбольного клубу "Вітебськ" загинув у ДТП разом зі своєю дружиною і шестирічним сином.

Також повідомляли, що стан легендарного Шумахера покращився. Про подробиці його здоров'я розповів архієпископ Георг Генсвайн, який відвідував його 28 листопада.

 

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