Смертельна ДТП під Житомиром: в авто була дитина

Відео: YouTube/Поліція Житомирщини

В Житомирській області сталася страшна ДТП, в результаті якої загинуло три людини, ще троє було доставлено в лікарню, в тому числі і 8-річний хлопчик. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Трагедія сталася у вівторок, 18 грудня на трасі Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Двірець Житомирської області.

За попередніми даними поліції, водій автомобіля "Опель", мешканець Хмельницької області, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "Тойота".

Фото: zt.npu.gov.ua

В результаті аварії, 38-річний водій автомобіля "Опель", а також пасажири – ще один чоловік 38-річний чоловік та 71-річний чоловік – загинули. Ще один пасажир цього авто, 8-річний хлопчик залишився живий. Він отримав травми і був доставлений в Житомирську обласну дитячу лікарню. Пізніше в поліції уточнили, що в ДТП загинули батько та дідусь хлопчика.

Водій автомобіля "Тойота", 37-річна жителька Новоград-Волинського, а також пасажир цього автомобіля, 45-річна громадянка Польщі – були травмовані. Їх госпіталізовано в лікувальні установи міста Житомира.

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Відео РБК-Україна