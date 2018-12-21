"Родился в тройной рубашке": жена выжившего рассказала о жутком ДТП под Херсоном

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На месте аварии были кровь, трупы и разбитые машины

После жуткой аварии в Херсонской области, в которой погибли пять человек, жена единственного выжившего рассказала подробности ДТП, сообщает Обозреватель.

Водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении села Великие Копани, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После чего он столкнулся с автомобилем "УАЗ".

В результате ДТП водитель и два пассажира Renault, а также водитель другого транспортного средства скончались на месте. При этом двух пассажиров "УАЗа" госпитализировали в Олешковскую районную больницу, в которой один из них умер.

Жена единственного выжившего в этой аварии пролила свет на ДТП.

Юлия и Валерий Нестеренко/Фото: obozrevatel.com

По словам Юлии Нестеренко, состояние ее мужа (Валерия Нестеренко) – тяжелое. У него черепно-мозговая травма , сломана ключица, раздроблена голень и сильный ушиб грудной клетки. Кроме того, ему сделали операцию на ноге.

В данный момент мужчина находится в реанимации районной больницы, врачи пытаются вывести его из состояния шока.

Юлия также отметила, что в момент столкновения Валерий был на заднем сиденье авто и возможно это и спало ему жизнь. После столкновения его бросало по всей машине.

"Врачи говорят, что Валера родился в тройной рубашке", – добавила Юлия.

Она рассказала, что ей все-таки удалось поговорить с мужем. Сам момент столкновения он не помнит, но он запомнил свою жену, которая рвалась к врачам скорой помощи.

Фото: hr.npu.gov.ua

По словам жены выжившего, с номера Валерия позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее муж попал в страшное ДТП, но он жив.

Юлия взяла такси и выехала на место аварии. Она рассказала о том, что зрелище было ужасным. Возле разбитых машин были кровь и трупы. Кроме того, Юлия помогала оказывать своему мужу первую помощь, поскольку у медиков не было всего необходимого для этого.

"Поставили мужу капельницу, при этом пробили вену. В итоге руку раздуло. Когда вытащили катетер, из руки хлынула кровь. Фельдшер пытался остановить ее влажной салфеткой, так как ваты не было. В итоге я нашла бинт и перевязала мужу руку, чтобы остановить кровотечение", – рассказала Юлия.

Фото: hr.npu.gov.ua

Юлия также отметила, что водитель Renault двигался по дороге на скорости, которая значительно превышала скорость "УАЗа".

Спасатели ей рассказали, что на спидометре "УАЗа" скорость была зафиксирована на 43 км/час, а у Renault – 90 км/час.

"Трасса была скользкая, но водитель того микроавтобуса ехал на высокой скорости", – рассказала она.

Напомним, что сегодня утром, 21 декабря, перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. В результате ДТП травмы получили восемь человек.

Ранее сообщалось о том, что в Житомирской области произошла страшная авария, в результате которой погибли три человека и еще трое были госпитализированы, в том числе и 8-летний мальчик.

Видео: РБК-Украина