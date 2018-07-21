"Вони бояться туди йти": жителька Харьковскої області шокувала соцмережі знимками шкільного туалету (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Українка звернулася через соцмережі з проханням про допомогу

Нещодавно Оксана Кононенко опублікувала звернення в соціальній мережі Facebook, в групі "Бацтьки SOS". Будучи в розпачі, жінка не знала, куди ще звернутися зі своїм питанням. Все чого вона домагається – адекватний туалет у школі, де навчається її шестирічна дитина.

Скріншот публікації (facebook.com/Оксана Миколаївна Кононенко)

Справа в тому, що в навчальному закладі СМТ Зачепилівка Харківської області, панує атмосфера радянських часів. Разом з атмосферою, крізь простір і час до наших днів дожили і тодішні туалети. "Амбре, на жаль, не передати", – пише Оксана: "І чи захоче дитина на наступний день йти в нову українську школу, якщо там його чекає, вибачте, психологічний і фізіологічний терор? Діти бояться ходити в цей туалет! Один вихід – терпіти!"

Фото туалету (facebook.com/Оксана Миколаївна Кононенко)

Цей "заклик про допомогу" відразу прокоментували інші батьки, радимо звертатися безпосередньо до Миколи Кулебе, уповноваженому президента України з прав дітей. Хтось видавав абсурдні пропозиції: "Можна спробувати оголосити байкот і не водити дітей поки не преведут приміщення у належний стан". Хтось прислав фото, на якому зображено вхід в туалет Верховного суду України. А хтось просто співчував: "Це жах, моя мама ходила в школу в Перещепино і каже, що у них тоді були приблизно такі туалети. А це було більше 50 років тому".

Скріншот коментарів (facebook.com/Оксана Миколаївна Кононенко)

У соціальних мережах останнім часом з'являється дуже багато публікацій з шокуючими фото та інформацією. До речі, нещодавно в мережу потрапило шокуюче фото цукерок з хробаками з магазину в Тернопільській області.

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