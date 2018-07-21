"Они боятся туда идти": жительница Харьковской области шокировала соцсети снимками школьного туалета (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украинка обратилась через соцсети с просьбой о помощи

Недавно Оксана Кононенко опубликовала обращение в социальной сети Facebook, в группе "Батьки SOS". Будучи в отчаянии, женщина не знала, куда еще обратиться со своим вопросом. Все чего она добивается – адекватный туалет в школе, где учится ее шестилетний ребенок.

Скриншот публикации (facebook.com/Оксана-Николаевна Кононенко)

Дело в том, что в учебном заведении ПГТ Зачепиловка в Харьковской области, царит атмосфера советских времен. Вместе с атмосферой, сквозь пространство и время до наших дней дожили и тогдашние туалеты. "Амбре, к сожалению, не передать", – пишет Оксана: "И захочет ли ребенок на следующий день идти в новую украинскую школу, если там его ждет, извините, психологический и физиологический террор? Дети боятся ходить в этот туалет! Один выход – терпеть!"

Фото туалета (facebook.com/Оксана-Николаевна Кононенко)

Этот "зов о помощи" сразу прокомментировали другие родители, советуя обращаться напрямую к Николаю Кулебе, уполномоченному президента Украины по правам детей. Кто-то выдавал абсурдные предложения: "Можно попробовать объявить байкот и не водить детей детей пока не преведут помещение в надлежащее состояние". Кто-то прислал фото, на котором изображен вход в туалет Верховного суда Украины. А кто-то просто сочувствовал: "Это кошмар, моя мама ходила в школу в Перещепино и говорит, что у них тогда были приблизительно такие туалеты. А это было больше 50 лет назад".

Скриншот комментариев (facebook.com/Оксана-Николаевна Кононенко)

В социальных сетях в последнее время появляется очень много публикаций с шокирующими фото и информацией. Кстати, недавно в сеть попало шокирующее фото конфет с червями из магазина в Тернопольской области.

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