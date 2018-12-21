Рідний син довів: у Запоріжжі жінка забирає їжу у собак, щоб вижити

Відео: (YouTube/Сьогодні)

У Запоріжжі серед бруду і постійно голодна живе 78-річна Валентина Литвиненко. Разом з літньою жінкою живуть невістка із сином, однак той відбирає всю пенсію і не годує стареньку. Сусіди викликали соцслужбу, щоб прояснити ситуацію, передає Сьогодні.

Пенсіонерка не в змозі звернутися за допомогою, вона практично не встає з ліжка, оскільки забилася, коли впала у дворі. Син з невісткою стверджують, що годують жінку, проте сусіди неодноразово помічали, як вона доїдала їжу за собаками.

Коли в будинок до літньої жінки прийшли з перевіркою, то сина Валентини вдома не виявилося, а невістка говорити не схотіла. Коли соцпрацівники зайшли у будинок, то виявили стареньку, яка перебувала у справді жахливих умовах. Зі здоров'ям у жінки теж, як виявилося, були проблеми. Тиск стрибав, тому до старенької відразу ж викликали медиків.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

За словами соцпрацівників, відвезти пенсіонерку в пансіонат для престарілих не можуть, оскільки за Сімейним кодексом доглядати за нею повинен син, поки він дієздатний.

"На жаль наша нормативна база каже, що ми не можемо просто забрати чоловіка і помістити в які-небудь соціальні структури на повне гособеспечение, тому що у неї є син 73 року народження, тобто він цілком дієздатний", – стверджує начальник відділу надання соціальних послуг Павлівської сільської ради Тетяна Сергіївна.

Залишається один варіант - подати на чоловіка у суд від імені його матері – за невиконання обов'язків по її утриманню. Тоді вона зможе стягнути аліменти, на які жінку поселять в будинку пристарілих.

Нагадаємо, що шахрайка викрала у пенсіонерів 60 тисяч і померла під час допиту.

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