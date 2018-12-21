Родной сын довел: в Запорожье женщина забирает еду у собак, чтобы выжить

Видео: (YouTube/Сьогодні)

В Запорожье среди грязи и постоянно голодная живет 78-летняя Валентина Литвиненко. Вместе с пожилой женщиной живут невестка с сыном, однако тот отбирает всю пенсию и не кормит старушку. Соседи вызвали соцслужбу, чтобы прояснить ситуацию, передает Сегодня.

Пенсионерка не в состоянии обратиться за помощью, она практически не встает с постели, поскольку забилась, когда упала во дворе. Сын с невесткой утверждают, что кормят женщину, однако соседи неоднократно замечали, как она доедала еду за собаками.

Когда в дом к пожилой женщине пришли с проверкой, то сына Валентины дома не оказалось, а невестка говорить не захотела. Когда соцработники зашли в дом, то обнаружили старушку, которая находилась в действительно ужасных условиях. Со здоровьем у женщины тоже, как оказалось, были проблемы. Давление зашкаливало, поэтому к старушке сразу же вызвали медиков.

Скриншот видео: (YouTube/Сьогодні)

По словам соцработников, отвезти пенсионерку в пансионат для престарелых не могут, поскольку по Семейному кодексу ухаживать за ней должен сын, пока он дееспособен.

"К сожалению наша нормативная база говорит, что мы не можем просто забрать этого человека и поместить в какие-либо социальные структуры на полное гособеспечение, потому что у нее есть сын 73 года рождения, то есть он вполне дееспособен", – утверждает начальник отдела по предоставлению социальных услуг Павловского сельского совета Татьяна Сергеева.

Остается один вариант - подать на мужчину в суд от имени его матери – за невыполнение обязанностей по ее содержанию. Тогда она сможет взыскать алименты, на которые женщину поселят в доме престарелых.

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