ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Родной сын довел: в Запорожье женщина забирает еду у собак, чтобы выжить

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 11:23

Видео: (YouTube/Сьогодні)

В Запорожье среди грязи и постоянно голодная живет 78-летняя Валентина Литвиненко. Вместе с пожилой женщиной живут невестка с сыном, однако тот отбирает всю пенсию и не кормит старушку. Соседи вызвали соцслужбу, чтобы прояснить ситуацию, передает Сегодня.

Пенсионерка не в состоянии обратиться за помощью, она практически не встает с постели, поскольку забилась, когда упала во дворе. Сын с невесткой утверждают, что кормят женщину, однако соседи неоднократно замечали, как она доедала еду за собаками.

Когда в дом к пожилой женщине пришли с проверкой, то сына Валентины дома не оказалось, а невестка говорить не захотела. Когда соцработники зашли в дом, то обнаружили старушку, которая находилась в действительно ужасных условиях. Со здоровьем у женщины тоже, как оказалось, были проблемы. Давление зашкаливало, поэтому к старушке сразу же вызвали медиков.

Родной сын довел: в Запорожье женщина забирает еду у собак, чтобы выжитьСкриншот видео: (YouTube/Сьогодні)

По словам соцработников, отвезти пенсионерку в пансионат для престарелых не могут, поскольку по Семейному кодексу ухаживать за ней должен сын, пока он дееспособен.

 "К сожалению наша нормативная база говорит, что мы не можем просто забрать этого человека и поместить в какие-либо социальные структуры на полное гособеспечение, потому что у нее есть сын 73 года рождения, то есть он вполне дееспособен", – утверждает начальник отдела по предоставлению социальных услуг Павловского сельского совета Татьяна Сергеева.

Остается один вариант - подать на мужчину в суд от имени его матери – за невыполнение обязанностей по ее содержанию. Тогда она сможет взыскать алименты, на которые женщину поселят в доме престарелых. 

Напомним, что мошенница похитила у пенсионеров 60 тысяч и умерла во время допроса.

Мы сообщали, как аферисты выманивают деньги у пенсионеров.

А также писали, что под Харьковом мужчина напал на пенсионерку.

 

Выбирал жертву: во Львовской области изнасиловали парализованную старушку В Николаеве мужчина зверски расправился с пенсионеркой ради дозы
Новости Украины пенсионерка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь