Рідні звинувачують медиків: деталі загибелі ув'язненого в луцькому СІЗО

У Луцьку помер ув'язнений (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний з дитинства страждав на епілепсію, але йому не захотіли змінити запобіжний захід

В Луцьку, у слідчому ізоляторі помер молодий хлопець, який чекав суду за збройне пограбування. Родичі загиблого вважають, що в його смерті винні лікарі, а також судді, які незважаючи на стан здоров'я ув'язненого, не захотіли змінити йому запобіжний захід. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

27-річний Володимир перебував у СІЗО майже два роки, а з дитинства у нього третя група інвалідності через епілепсію. За той час, що він перебував в ув'язненні – у нього було зафіксовано понад 50 епілептичних нападів, при чому день смерті їх було не менше чотирьох.

Володимир помер у СІЗО через набряк головного мозку (Скріншот)

За інформацією слідчого ізолятора, Володимир помер від набряку головного мозку. Медики СІЗО заперечують звинувачення в ненаданні медичної допомоги. Вони повідомили, що Володимира регулярно оглядав психіатр і терапевт.

"У дні нападів фельдшер міг зайти до нього п'ять-шість-вісім разів. Ми відслідковували, були періоди в нього, що і три місяці без нападів", - розповіла начальник філії Центру охорони здоров'я ДКВС у Волинській області Світлана Яковчук.

А от мати Володимира розповіла, що син на суді зізнався їй, що швидше можна померти, ніж прийде фельдшер. Хлопець регулярно приймав ліки, які йому привозили родичі, по чотири таблетки на день. І медики СІЗО запідозрили, що напади траплялися тоді, коли він відмовлявся від таблеток.

А ось адвокат Володимира Віктор Пилипчук вважає, що судді могли взяти під увагу серйозне захворювання підозрюваного і обрати йому інший запобіжний захід.

"Вважаю, що ніяких перешкод, щоб обрати більш м'який запобіжний захід у суду не було. Ми могли уникнути таких наслідків", - пояснив Пилипчук.

Родичі ув'язненого сподіваються на справедливе розслідування його загибелі (Скріншот)

Однак у прокуратурі вирішили, що пом'якшити запобіжний захід не можна, так як мова йде про особливо тяжкий злочин. До того ж ніяких висновків від тюремних лікарів про те, що підозрюваний не може знаходиться в СІЗО, не було.

Адвокат стверджує, що всі документи про хворобу були передані в суд і є підтвердження про напади, які сталися за два роки. Один з них навіть стався під час одного з засідань.

На даний момент ведеться розслідування по двох справах – факт смерті ув'язненого та факт неналежного виконання своїх обов'язків медиками.

Родичі Володимира сподіваються на справедливе розслідування. У молодого хлопця залишилася вдовою дружина, з якою він рік тому розписався в СІЗО.

В луцькому СІЗО помер ув'язнений (YouTube/ТСН)

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