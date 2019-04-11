Родные винят медиков: детали гибели заключенного в луцком СИЗО

В Луцке умер заключенный (Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемый с детства страдал эпилепсией, но ему не захотели изменить меру пресечения

В Луцке, в следственном изоляторе скончался молодой парень, который ожидал суда за вооруженное ограбление. Родственники погибшего считают, что в его смерти виноваты врачи, а также судьи, которые несмотря на состояние здоровья заключенного, не захотели изменить ему меру пресечения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

27-летний Владимир находился в СИЗО почти два года, а с детства у него третья группа инвалидности из-за эпилепсии. За то время, что он находился в заключении – у него было зафиксировано более 50 эпилептических приступов, при чем в день смерти их было не менее четырех.

Владимир умер в СИЗО из-за отека головного мозга (Скриншот)

По информации следственного изолятора, Владимир скончался от отека головного мозга. Медики СИЗО отрицают обвинения в неоказании медицинской помощи. Они сообщили, что Владимира регулярно осматривал психиатр и терапевт.

"В дни приступов фельдшер мог зайти к нему пять-шесть-восемь раз. Мы отслеживали, были периоды у него и по три месяца без приступов", - рассказала начальник филиала Центра здравоохранения ДКВС в Волынской области Светлана Яковчук.

А вот мать Владимира рассказала, что сын на суде ей признался, что скорее можно умереть, чем придет фельдшер. Заключенный регулярно принимал лекарства, которые ему привозили родственники, по четыре таблетки в день. И медики СИЗО заподозрили, что приступы случались тогда, когда он отказывался от таблеток.

А вот адвокат Владимира Виктор Пилипчук считает, что судьи могли принять во внимание серьезное заболевание подозреваемого и выбрать ему другую меру пресечения.

"Считаю, что никаких препятствий, чтобы избрать более мягкую меру пресечения у суда не было. Мы могли избежать таких последствий", - объяснил Пилипчук.

Родственники заключенного надеятся на справедливое расследование его гибели (Скриншот)

Однако в прокуратуре посчитали, что смягчить меру пресечения нельзя, так как речь идет об особо тяжком преступлении. К тому же никаких заключений от тюремных врачей о том, что подозреваемый не может находится в СИЗО, не было.

Адвокат утверждает, что все документы о болезни были переданы в суд и есть подтверждения о приступах, которые произошли за два года. Один из них даже произошел прямо во время одного из заседаний.

На данный момент ведется расследование по двум делам – факт смерти заключенного и факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей медиками.

Родственники Владимира надеются на справедливое расследование. У молодого парня осталась вдовой жена, с которой он год назад расписался в СИЗО.

В луцком СИЗО умер заключенный (YouTube/ТСН)

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