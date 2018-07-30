Фатальний хід подій: відома телеведуча розповіла подробиці загибелі вагітної у Львівській області

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Сім'я впевнена, що у всьому винні лікарі

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла подробиці про смерть 17-річної вагітної дівчини в своєму рідному місті Новий Роздол Львівської області. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Фреймут розповіла, що лікар, який приймав дівчину в лікарні, помилково вколов їй не ті ліки, що й стало причиною її смерті. Крім того, Фреймут поспівчувала близьким загиблої і закликала колег і в. о. міністра охорони здоров'я розібратися в цій ситуації.

"У моєму Новому Роздолі 26 липня у пологовому відділенні померла 17-річна дівчина. Вона була вагітна. Лікар вколов їй помилково не ті ліки ... Так запевняє сім'я. Я всім серцем співчуваю близьким Діаночки. В такі моменти шкодую, що більше не Інспектор. Але прошу колег-журналістів і особливо в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун розібратися і допомогти родичам відстояти правду", - написала телеведуча і додала витяги зі статті від своїх львівських колег.

Вони повідомляють, що дівчину протягом двох годин ганяли по лікарям, а потім призначили лікування ще до того, як взяли аналізи і прочитали історію хвороби.

"За словами брата померлою, дівчину протягом двох годин направляли до різних лікарів - гінеколог, терапевт, а потім направили в інфекційне відділення з метою пройти курс лікування. Після чого їй виміряли тиск і температуру, не зробивши належним чином аналізів і не дослідивши хвороби, що підтверджує недбале ставлення медичних працівників до виконання свого боргу і клятви Гіппократа. Призначили укол, не повідомивши, що саме їй будуть колоти. Оскільки вона була неповнолітня, без дозволу батьків не мали права вводити препарат. Його ввели, що в результаті стало фатальним перебігом подій", - пише Фреймут.

Крім того, в лікарню загибла прийшла не одна, а разом зі своїм хлопцем та його сестрою. Батьки про це нічого не знали, так само, як і про те, що Діана була вагітна.

"Після уколу її стан критично погіршився і почалися спазми і ядуха, посиніння шкіри. Колегіум лікарів у складі 6 чоловік ще 40 хвилин вирішували, що робити і проводили обстеження, при тому що вона задихалася. Надалі направивши її в реанімацію, не змогли нічого зробити, так як вже було пізно, тому що у неї була алергія на антибіотик, про що було повідомлено лікарям перед тим як зробили укол ", - розповів родич загиблої.

Ольга Фреймут повідомила, що родич приїхав в лікарню та хотів подивитися історію хвороби, але йому її не показали. А на наступний день тіло дівчини відвезли до Львова для розкриття в екіпажі двох машин швидкої допомоги і супроводжуючими в кількості 6 осіб.

В причинах смерті вказується, що дівчина загинула від гострого респіраторного вірусного захворювання. Брат Діани стверджує, що це неправда і вимагає справедливого розслідування.

Скріншот поста (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, ми писали про те, що у Львівській області в лікарні загинула 17-річна дівчина при загадкових обставинах.

Відео: РБК-Україна