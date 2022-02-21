Роман Полянський розповів про життя з Аліною Гросу і про свою доньку Марфу, яка залишилася в РФ

Роман, розкажіть про вашого героя в серіалі"Ти мене ніколи не забудеш".

Я граю юриста на ім'я Антон і допомагаю головному герою вирішувати якісь складні ситуації, з якими він не справляється.

Чим зацікавив сценарій мелодрами?

У ньому багато сюжетних ліній, непередбачуваних ситуацій і несподіваних ходів. Я впевнений, що ця картина сподобається глядачкам каналу "Україна".

Роман переїхав заради Аліни в Україну (instagram.com/alina_grosu)

У фільмі є місце сімейним цінностям. А який ви запам'ятали свою сім'ю?

На святах у нас завжди збиралася велика компанія, а ми – діти бігали по дому. Мої батьки були дуже гостинними, вони прекрасно готували, тому завжди накривали великі столи.

Ви вмієте готувати?

Коли я навчався на першому курсі театрального училища, мені раптом захотілося оселедця під шубою. До того моменту я ніколи в житті не готував і тому просто згадував, як це робили мама з татом. І вийшло дуже смачно!

Одного разу я навіть приготував лагман, у мами він теж виходив приголомшливим. Зараз часто зідзвонююсь з батьком, він мені скидає якісь рецепти. Наприклад, як засолити сало або спекти хліб.

Роман і Аліна радяться один з одним з робочих питань (instagram.com/alina_grosu)

Дивлячись на вас, відразу розумієш, що породу не сховаєш. Ви щось знаєте про своє коріння?

На жаль, мало людей, хто дійсно знає своє коріння. Події, які відбулися на початку минулого століття і наступні за ними зміни, вплинули на це.

Але якщо говорити про найближчих родичів, то батько моєї мами родом з Києва. Під час ВВВ його відправили в Омськ в евакуацію.

Там він познайомився з моєю бабусею, і мама народилася в 45 році. Тобто вона у мене "переможна". Потім вони розійшлися, і дідусь поїхав назад до Києва. Мені б дуже хотілося знайти тут родичів.

Мама мого тата теж українка. А що стосується прадідів, то дуже важко знайти хоч якусь інформацію, тому що раніше про це не прийнято було говорити. Хотілося б, звичайно, відшукати рідних. Принаймні, в планах це є.

Роман і Аліна живуть і часто працюють разом (instagram.com/alina_grosu)

Ви та Аліна Гросу - одна з найкрасивіших пар в шоу-бізнесі. Беручи участь в кліпах Аліни, що нового ви для себе відкрили?

Я все-таки більшою мірою актор, а не артист. Це два абсолютно різних поняття. Тому що артист – це про шоу-бізнес. Я спостерігаю з боку, як він працює, які є підводні камені, і розумію, що це важка праця.

Ви допомагаєте Аліні в роботі?

Коли автори надсилають пісню, і вона сподобалася, то Аліна показує її мені, батькам і друзям.

Але, наприклад, Пісня "Вова" спочатку мало кому припала до смаку, проте на сьогодні кліп зібрав понад 42 мільйонів переглядів. Аліна завжди слухає себе і тому знала, що пісня зайде.

А хто придумує історії кліпів?

Ми разом. Буває так, що їдемо в машині й накидаємо варіанти, як краще зняти. Їх може бути 5-10 на одну пісню.

Я ділюся з Аліною більше кіношними рішеннями. У мене перед очима завжди виникає якась картинка на ту чи іншу пісню. Потім ми можемо запросити режисера і вислухати його пропозицію.

Аліну Гросу і Романа Полянського вважають однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу (instagram.com/alina_grosu)

У вас в іншій країні залишилася дочка. Марфа вже ділиться з вами, ким хоче стати в майбутньому або у неї поки немає вподобань?

Вона мені якось сказала: "Тату, я хочу бути співачкою. Ти ж мені зробиш концерт в Нью-Йорку?" Я відповів:" Звичайно! А як по-іншому? Зроблю. Але для цього ж потрібно займатися і вчитися співати".

Тобто вона відразу мріє по-крупному?

Так! Вона знає, що тато може все що завгодно.