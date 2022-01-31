Аліна Гросу з нареченим показали любов на сіннику
Українська співачка Аліна Гросу разом зі своїм нареченим, російським актором Романом Полянським відпочивають на гірськолижному курорті Буковель. Парочка вирушила на прогулянку і влаштувала романтичний фотосет в дещо несподіваному місці.
Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На них 26-річна Аліна і 38-річний Роман зображені на сіннику. Дівчина присіла на дерев'яну основу, а її коханий розмістився поруч навпочіпки. На одному з фото Полянський ніжно цілує кохану в скроню.
На прогулянку Гросу одягла джинси і милий білий кожушок, які доповнила зручними модними черевиками і стильними сонцезахисними окулярами. Її обранець був у джинсах, темно-зеленій толстовці і теплій синій кофті.
Аліна Гросу і Роман Полянський не стримували почуттів на сіннику (фото: instagram.com/alina_grosu)
"А це ми на сіннику. Тут, виявляється, м'яко і тепло", - написала співачка.
Користувачі мережі не втрималися від коментарів на адресу пари.
- Ви неймовірно гарна пара
- Ви супер! Дуже красиві! Випромінюєте тепло і щастя!
- Які ви гармонійні, теплі, ніжні
- Ви дуже гарні, мені так подобається ваша пара
- Щастя вам і кохання!!!
- Яка прекрасна пара
- Аліна, які ви чудові!
- Аліна, ви розумниця і красуня, і чоловік ваш нічого
- Як романтично
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зворушила ніжними новорічними фото з нареченим.
Ми також писали, що Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського.