Аліна Гросу з нареченим показали любов на сіннику

Українська співачка Аліна Гросу разом зі своїм нареченим, російським актором Романом Полянським відпочивають на гірськолижному курорті Буковель. Парочка вирушила на прогулянку і влаштувала романтичний фотосет в дещо несподіваному місці.

Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На них 26-річна Аліна і 38-річний Роман зображені на сіннику. Дівчина присіла на дерев'яну основу, а її коханий розмістився поруч навпочіпки. На одному з фото Полянський ніжно цілує кохану в скроню.

На прогулянку Гросу одягла джинси і милий білий кожушок, які доповнила зручними модними черевиками і стильними сонцезахисними окулярами. Її обранець був у джинсах, темно-зеленій толстовці і теплій синій кофті.

Аліна Гросу і Роман Полянський не стримували почуттів на сіннику (фото: instagram.com/alina_grosu)

"А це ми на сіннику. Тут, виявляється, м'яко і тепло", - написала співачка.

Користувачі мережі не втрималися від коментарів на адресу пари.