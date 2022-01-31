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Алина Гросу с женихом показали любовь на сеновале

Новина українською →
Буковель, Понедельник 31 января 2022 12:04
Алина Гросу с женихом показали любовь на сеновале Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Алина Гросу вместе со своим женихом, российским актером Романом Полянским отдыхают на горнолыжном курорте Буковель. Парочка отправилась на прогулку и устроила романтический фотосет в несколько неожиданном месте.

Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На них 26-летняя Алина и 38-летний Роман запечатлены на сеновале. Девушка присела на деревянную основу, а ее возлюбленный разместился рядом на корточках. На одном из фото Полянский нежно целует любимую в висок.

На прогулку Гросу надела джинсы и милый белый полушубок, которые дополнила удобными модными ботинками и стильными солнцезащитными очками. Ее избранник был в джинсах, темно-зеленой толстовке и теплой синей кофте.

Алина Гросу с женихом показали любовь на сеновалеАлина Гросу с женихом показали любовь на сеновале

Алина Гросу и Роман Полянский не сдерживали чувств на сеновале (фото: instagram.com/alina_grosu)

"А это мы на сеновале. Тут, оказывается, мягко и тепло", - написала певица.

Пользователи сети не удержались от комментариев в адрес пары.

  • Ви неймовірно гарна пара
  • Вы супер! Очень красивые! Излучаете тепло и счастье!
  • Какие вы гармоничные, тёплые, нежные
  • Ви дуже гарні, мені так подобається ваша пара
  • Щастя вам і кохання!!!
  • Какая прекрасная пара
  • Алина, какие вы чудесные!
  • Алина, вы умница и красавица, и мужчина ваш ничего
  • Як романтично

Напомним, ранее Алина Гросу растрогала нежными новогодними фото с женихом.

Мы также писали, что Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского.

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Алина Гросу
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