Алина Гросу с женихом показали любовь на сеновале

Украинская певица Алина Гросу вместе со своим женихом, российским актером Романом Полянским отдыхают на горнолыжном курорте Буковель. Парочка отправилась на прогулку и устроила романтический фотосет в несколько неожиданном месте.

Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На них 26-летняя Алина и 38-летний Роман запечатлены на сеновале. Девушка присела на деревянную основу, а ее возлюбленный разместился рядом на корточках. На одном из фото Полянский нежно целует любимую в висок.

На прогулку Гросу надела джинсы и милый белый полушубок, которые дополнила удобными модными ботинками и стильными солнцезащитными очками. Ее избранник был в джинсах, темно-зеленой толстовке и теплой синей кофте.

Алина Гросу и Роман Полянский не сдерживали чувств на сеновале (фото: instagram.com/alina_grosu)

"А это мы на сеновале. Тут, оказывается, мягко и тепло", - написала певица.

Пользователи сети не удержались от комментариев в адрес пары.