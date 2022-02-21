Роман Полянский рассказал про жизнь с Алиной Гросу и о своей дочке Марфе, которая осталась в РФ

Роман, расскажите о вашем герое в сериале "Ты меня никогда не забудешь".

Я играю юриста по имени Антон и помогаю главному герою решать какие-то сложные ситуации, с которыми он не справляется.

Чем заинтересовал сценарий мелодрамы?

В нем много сюжетных линий, непредсказуемых ситуаций и неожиданных ходов. Я уверен, что эта картина понравится зрительницам канала "Украина".

Роман переехал ради Алины в Украину (instagram.com/alina_grosu)

В фильме есть место семейным ценностям. А какой вы запомнили свою семью?

На праздниках у нас всегда собиралась большая компания, а мы – дети бегали по дому. Мои родители были очень гостеприимными, они прекрасно готовили, поэтому всегда накрывали большие столы.

Вы умеете готовить?

Когда я учился на первом курсе театрального училища, мне вдруг захотелось селедки под шубой. До того момента я никогда в жизни не готовил и поэтому просто вспоминал, как это делали мама с папой. И получилось очень вкусно!

Однажды я даже приготовил лагман, у мамы он тоже получался потрясающим. Сейчас часто созваниваюсь с отцом, он мне скидывает какие-то рецепты. Например, как засолить сало или испечь хлеб.

Роман и Алина советуются друг с другом по рабочим вопросам (instagram.com/alina_grosu)

Глядя на вас, сразу понимаешь, что породу не спрячешь. Вы что-то знаете о своих корнях?

К сожалению, мало людей, кто действительно знает свои корни. События, которые произошли в начале прошлого века и последующие за ними перемены, повлияли на это.

Но если говорить о ближайших родственниках, то отец моей мамы родом из Киева. Во время ВОВ его отправили в Омск в эвакуацию.

Там он познакомился с моей бабушкой, и мама родилась в 45 году. То есть она у меня "победная". Потом они разошлись, и дедушка уехал обратно в Киев. Мне бы очень хотелось найти здесь родственников.

Мама моего папы тоже украинка. А что касается прадедов, то очень тяжело найти хоть какую-то информацию, потому что раньше об этом не принято было говорить. Хотелось бы, конечно, отыскать родных. По крайней мере, в планах это есть.

Роман и Алина живут и часто работают вместе (instagram.com/alina_grosu)

Вы и Алина Гросу – одна из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Участвуя в клипах Алины, что нового вы для себя открыли?

Я все-таки в большей степени актер, а не артист. Это два совершенно разных понятия. Потому что артист – это про шоу-бизнес. Я наблюдаю со стороны, как он работает, какие есть подводные камни, и понимаю, что это тяжелый и выматывающий труд.

Вы помогаете Алине в работе?

Когда авторы присылают песню, и она понравилась, то Алина показывает ее мне, родителям и друзьям.

Но, например, песня "Вова" изначально мало кому пришлась по вкусу, однако на сегодняшний день клип собрал более 42 миллионов просмотров. Алина всегда слушает себя и поэтому знала, что песня зайдет.

А кто придумывает истории клипов?

Мы вместе. Бывает так, что едем в машине и накидываем варианты, как лучше снять. Их может быть 5-10 на одну песню.

Я делюсь с Алиной больше киношными решениями. У меня перед глазами всегда возникает какая-то картинка на ту или иную песню. Потом мы можем пригласить режиссера и выслушать его предложение.

Алину Гросу и Романа Полянского считают одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса (instagram.com/alina_grosu)

У вас в другой стране осталась дочь. Марфа уже делится с вами, кем хочет стать в будущем или у нее пока нет предпочтений?

Она мне как-то сказала: "Папа, я хочу быть певицей. Ты же мне сделаешь концерт в Нью-Йорке?" Я ответил: "Конечно! А как по-другому? Сделаю. Но для этого ведь нужно заниматься и учиться петь".

То есть она сразу мечтает по-крупному?

Естественно! Она знает, что папа может все что угодно.