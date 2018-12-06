Роналду подарував Олександру Ярославському на день народження футболку з дарчим написом

Фото: Роналду і Ярославські (instagram.com/sv_marinka)

Фото подарунка Марина Ярославська опублікувала у своєму Instagram

Сьогодні святкує День народження Олександр Ярославський, легендарний президент харківського "Металіста", при якому клуб регулярно піднімався на п'єдестал пошани в національній першості і успішно виступав на єврокубковій арені.

Бізнесмен також інвестував $300 млн. в інфраструктуру Харкова, щоб його рідне місто отримало статус приймаючого міста Євро-2012.

В одному з "харківських" матчів континентальної першості грала збірна Португалії, в її складі на поле побудованого Ярославським стадіону вийшов Кріштіану Роналду, один з кращих гравців в історії футболу, володар численних нагород і титулів.

І в цьому році на день народження Олександра Ярославського знаменитий футболіст подарував імениннику знаковий подарунок - футболку з дарчим написом: "Марині і Алексу".

Про це написала у своєму Instagram сама дружина Ярославського Марина, а також опублікувала фотографії пам'ятного подарунка.

Скріншот фото (instagram.com/sv_marinka)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ярославського розповіли про відкриття прямих авіарейсів "Харків-Відень" від 30 євро.

А також розповідали про те, що Марина Ярославська передала гроші від свого першого івенту на благодійність.

Відео: РБК-Україна