Роналду подарил Александру Ярославскому на день рождения футболку с дарственной надписью

Фото подарка Марина Ярославская опубликовала в своем Instagram
Сегодня празднует День рождения Александр Ярославский, легендарный президент харьковского "Металлиста", при котором клуб регулярно поднимался на пьедестал почета в национальном первенстве и успешно выступал на еврокубковой арене.
Бизнесмен также инвестировал $300 млн. в инфраструктуру Харькова, чтобы его родной город получил статус принимающего города Евро-2012.
В одном из "харьковских" матчей континентального первенства играла сборная Португалии, в ее составе на поле построенного Ярославским стадиона вышел Криштиану Роналду, один из лучших игроков в истории футбола, обладатель многочисленных наград и титулов.
И в этом году на день рождения Александра Ярославского знаменитый футболист подарил имениннику знаковый подарок - футболку с дарственной надписью: "Марине и Алексу".
Об этом написала в своем Instagram сама супруга Ярославского Марина, а также опубликовала фотографии памятного подарка.
Скриншот фото (instagram.com/sv_marinka)
Напомним, ранее мы писали о том, что у Ярославского рассказали об открытии прямых авиарейсов "Харьков-Вена" от 30 евро.
А также рассказывали о том, что Марина Ярославская передала деньги от своего первого ивента на благотворительность.
Видео: РБК-Украина