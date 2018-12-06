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Роналду подарил Александру Ярославскому на день рождения футболку с дарственной надписью

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 09:35
Роналду подарил Александру Ярославскому на день рождения футболку с дарственной надписью
Фото: Роналду и Ярославские (instagram.com/sv_marinka)

Фото подарка Марина Ярославская опубликовала в своем Instagram

Сегодня празднует День рождения Александр Ярославский, легендарный президент харьковского "Металлиста", при котором клуб регулярно поднимался на пьедестал почета в национальном первенстве и успешно выступал на еврокубковой арене.

Бизнесмен также инвестировал $300 млн. в инфраструктуру Харькова, чтобы его родной город получил статус принимающего города Евро-2012.

В одном из "харьковских" матчей континентального первенства играла сборная Португалии, в ее составе на поле построенного Ярославским стадиона вышел Криштиану Роналду, один из лучших игроков в истории футбола, обладатель многочисленных наград и титулов.

И в этом году на день рождения Александра Ярославского знаменитый футболист подарил имениннику знаковый подарок - футболку с дарственной надписью: "Марине и Алексу".

Об этом написала в своем Instagram сама супруга Ярославского Марина, а также опубликовала фотографии памятного подарка.

 

Скриншот фото (instagram.com/sv_marinka)

Напомним, ранее мы писали о том, что у Ярославского рассказали об открытии прямых авиарейсов "Харьков-Вена" от 30 евро.

А также рассказывали о том, что Марина Ярославская передала деньги от своего первого ивента на благотворительность.

Видео: РБК-Украина

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