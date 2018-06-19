У Росії мажори загинули, влаштувавши смертельне лобове ДТП на квадроциклах (фото)

"Золота молодь" на квадроциклах посперечалася, хто з них перший зверне з дороги

В Росії, біля Єкатеринбурга діти впливових бізнесменів влаштували суперечку, в результаті якого відбулося велике смертельне ДТП. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередньою інформацією, в числі жертв страшної аварії — дочка віце-президента великого холдингу з виробництва міді, якому належали транспортні засоби.

Фото: e1.ru

Студенти-випускники святкували отримання дипломів бакалаврів Уральського федерального університету.

Фото: e1.ru

Трагедія сталася пізно вночі, близько 02:20, неподалік від селища Верхня Сысерть (Свердловська область).

Фото: e1.ru

Повідомляється, що молоді люди на квадроциклах посперечалися, хто з них перший відверне, з-за цього і сталося зіткнення. Але цю інформацію поки офіційно не підтвердили.



Жертвами аварії стали два хлопця і дві дівчини, яких близько 20 років. Ще одна дівчина постраждала і була негайно доставлена в найближчу лікарню.

За словами родичів дівчини, вона сиділа на квадроциклі третьої і ні за кого не трималася. Це її і врятувало від загибелі. Після зіткнення її відкинуло в кущі.

У росСМИ також пишуть, що, швидше за все, молоді люди були в стані алкогольного сп'яніння.

Відео: Смертельні перегони золотої молоді (youtube.com/Россия24)

Раніше повідомлялося, що готель в Єкатеринбурзі, де зупинилися два вболівальника з Уругваю на час проведення ЧС-2018, повалила їх у шок. Двоє фанатів з Уругваю, Херман і Маурісіо, забронювали номери в готелі "Великий Урал" в Єкатеринбурзі за тиждень до початку Чемпіонату світу з футболу. Вони повідомили, що зраділи тому, що з'явилося вільне житло. Коли фанати прибули в готель, вони жахнулися від стану кімнат.

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