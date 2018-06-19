Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В России мажоры погибли, устроив смертельное лобовое ДТП на квадроциклах (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 20:33

"Золотая молодежь" на квадроциклах поспорила, кто из них первый свернет с дороги

В России, возле Екатеринбурга дети влиятельных бизнесменов устроили спор, в результате которого произошло крупное смертельное ДТП. Об этом сообщают росСМИ.

По предварительной информации, в числе жертв жуткой аварии — дочь вице-президента крупного холдинга по производству меди, которому и принадлежали транспортные средства.

Фото: e1.ru

Студенты-выпускники праздновали получение дипломов бакалавров Уральского федерального университета.

Фото: e1.ru

Трагедия произошла глубокой ночью, около 02:20, неподалеку от поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область). 

Фото: e1.ru

Сообщается, что молодые люди на квадроциклах поспорили, кто из них первый отвернет, из-за этого и произошло столкновение. Но эту информацию пока официально не подтвердили.

Жертвами аварии стали два молодых человека и две девушки, которым около 20 лет. Еще одна девушка пострадала и была экстренно доставлена в ближайшую больницу.

По словам родственника девушки, она сидела на квадроцикле третьей и ни за кого не держалась. Это ее и спасло от гибели. После столкновения ее отбросило в кусты.

В росСМИ также пишут, что, скорее всего, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Смертельные гонки золотой молодежи (youtube.com/Россия24)

Ранее сообщалось, что гостиница в Екатеринбурге, где остановились два болельщика из Уругвая на время проведения ЧМ-2018, повергла их в шок. Двое фанатов из Уругвая, Херман и Маурисио, забронировали номера в гостинице "Большой Урал" в Екатеринбурге за неделю до начала Чемпионата мира по футболу. Они сообщили, что обрадовались тому, что появилось свободное жилье. Когда фанаты прибыли в гостиницу, они ужаснулись от состояния комнат. 

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске

Крупнейшая кража на ЧМ-2018: известного певца "обчистили" на $760 тысяч В Тернополе водитель маршрутки сбил ребенка: мать просит свидетелей трагедии откликнуться
Теги: мажоры, ДТП, Россия
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь