В России мажоры погибли, устроив смертельное лобовое ДТП на квадроциклах (фото)

"Золотая молодежь" на квадроциклах поспорила, кто из них первый свернет с дороги

В России, возле Екатеринбурга дети влиятельных бизнесменов устроили спор, в результате которого произошло крупное смертельное ДТП. Об этом сообщают росСМИ.

По предварительной информации, в числе жертв жуткой аварии — дочь вице-президента крупного холдинга по производству меди, которому и принадлежали транспортные средства.

Фото: e1.ru

Студенты-выпускники праздновали получение дипломов бакалавров Уральского федерального университета.

Фото: e1.ru

Трагедия произошла глубокой ночью, около 02:20, неподалеку от поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область).

Фото: e1.ru

Сообщается, что молодые люди на квадроциклах поспорили, кто из них первый отвернет, из-за этого и произошло столкновение. Но эту информацию пока официально не подтвердили.



Жертвами аварии стали два молодых человека и две девушки, которым около 20 лет. Еще одна девушка пострадала и была экстренно доставлена в ближайшую больницу.

По словам родственника девушки, она сидела на квадроцикле третьей и ни за кого не держалась. Это ее и спасло от гибели. После столкновения ее отбросило в кусты.

В росСМИ также пишут, что, скорее всего, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Смертельные гонки золотой молодежи (youtube.com/Россия24)

Ранее сообщалось, что гостиница в Екатеринбурге, где остановились два болельщика из Уругвая на время проведения ЧМ-2018, повергла их в шок. Двое фанатов из Уругвая, Херман и Маурисио, забронировали номера в гостинице "Большой Урал" в Екатеринбурге за неделю до начала Чемпионата мира по футболу. Они сообщили, что обрадовались тому, что появилось свободное жилье. Когда фанаты прибыли в гостиницу, они ужаснулись от состояния комнат.

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