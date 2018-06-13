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"Росії ж там немає?": звернення ватажків "ДНР" до Путіна висміяли в мережі

STYLERLIFE        13.06.2018 - 18:58
Фото: mykolaivka-rada.gov.ua
Фото: mykolaivka-rada.gov.ua

Блогер опублікував лист бойовиків до президента РФ

Ватажки так званої "ДНР" поскаржилися президенту Російської Федерації Володимиру Путіну на "узурпировану владу" радником глави Кремля Владиславом Сурковим і заворушення в "республіці". Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Нічого не зрозумів. Який Сурков? Яке звернення? "ДНР" - це ж незалежна республіка, Росії ж там немає", - з сарказмом написав блогер.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Публікацію прокоментували користувачі мережі:

"А на коліна стали при зверненні?".

"Знову "путинвведивойска"? Тепер вже не проти банди "биндеровцев", а проти банди Суркова. Ну-ну".

"Ідіоти".

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

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