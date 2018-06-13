"России же там нет?": обращение главарей "ДНР" к Путину высмеяли в сети

Блогер опубликовал письмо боевиков к президенту РФ
Главари так называемой "ДНР" пожаловались президенту Российской Федерации Владимиру Путину на "узурпированную власть" советником главы Кремля Владиславом Сурковым и беспорядки в "республике". Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети Twitter.
"Ничего не понял. Какой Сурков? Какое обращение? "ДНР" - это же независимая республика, России же там нет", - с сарказмом написал блогер.
Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)
Публикацию прокомментировали пользователи сети:
"А на колени стали при обращении?".
"Опять "путинвведивойска"? Теперь уже не против банды "биндеровцев", а против банды Суркова. Ну-ну".
"Идиоты".
Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)
Ранее сообщалось, что желающим поехать на ЧМ-2018 напомнили об убитом школьнике из Краматорска.
Коротко о главном за 12 июня (видео: РБК-Украина)