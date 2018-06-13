"России же там нет?": обращение главарей "ДНР" к Путину высмеяли в сети

Блогер опубликовал письмо боевиков к президенту РФ

Главари так называемой "ДНР" пожаловались президенту Российской Федерации Владимиру Путину на "узурпированную власть" советником главы Кремля Владиславом Сурковым и беспорядки в "республике". Об этом рассказал журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети Twitter.

"Ничего не понял. Какой Сурков? Какое обращение? "ДНР" - это же независимая республика, России же там нет", - с сарказмом написал блогер.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Публикацию прокомментировали пользователи сети:

"А на колени стали при обращении?".

"Опять "путинвведивойска"? Теперь уже не против банды "биндеровцев", а против банды Суркова. Ну-ну".

"Идиоты".

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

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