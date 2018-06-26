У Росії дитину вбила триметрова Баба Яга

Хлопчика намагалися врятувати

У Росії, під час туристичної прогулянки загинув 8-річний хлопчик. Про це повідомляє російський портал 47news.

Трагедія сталася в туристичному селі Верхні Мандроги, яке знаходиться в Подпорожскому районі Ленінградської області. 8-річний Сашко приїхав у гості до бабусі з Нижнього Тагілу. Разом з родичами він відправився на прогулянку у туристичний комплекс "Село Верхні Мандроги".

Під час прогулянки на хлопчика впала триметрова дерев'яна статуя Баби Яги. Дитині намагалися надати першу медичну допомогу, але, на жаль, медики швидкої, які приїхали на виклик, констатували смерть. Вони повідомили, що травма була не сумісна з життям.

За попередньою версією, статуя обрушилася на дитину, коли він спробував на неї залізти. Але мама Саші цю версію спростовує.

"Він ніяк на цю фігуру залізти не міг. Вона у висоту 2,7 метра, а Саша лежав прямо під її верхівкою вниз обличчям. Статуя впала на нього ззаду", - розповіла вона.

Один зі свідків події припустив, що в момент падіння, хлопчик впав головою на камінь.

Бабуся і тітка йшли попереду і не бачили, як саме сталася трагедія. Вони припускають, що у дерев'яній статуї почало прогнивата основа, тому вона була нестійка.

Фото: скульптура Баби Яги (otzovik.com)

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть людини". За фактом трагедії проводиться розслідування.

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