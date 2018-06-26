В России ребенка убила трехметровая Баба Яга

Мальчика пытались спасти

В России, во время туристического прогулки погиб 8-летний мальчик. Об этом сообщает российский портал 47news.

Трагедия произошла в туристической деревне Верхние Мандроги, которая находится в Подпорожском районе Ленинградской области. 8-летний Саша приехал в гости к бабушке из Нижнего Тагила. Вместе с родственниками он отправился на прогулку в туристический комплекс "Деревня Верхние Мандроги".

Во время прогулки на мальчика упала трехметровая деревянная статуя Бабы Яги. Ребенку пытались оказать первую медицинскую помощь, но к сожалению, медики скорой медицинской помощи, которые приехали на вызов, констатировали смерть. Они сообщили, что травма была не совместима с жизнью.

По предварительной версии, статуя обрушилась на ребенка, когда он попытался на нее залезть. Но мама Саши эту версию опровергает.

"Он никак на эту фигуру залезть не мог. Она в высоту 2,7 метра, а Саша лежал прямо под ее верхушкой вниз лицом. Статуя упала на него сзади", - рассказала она.

Один из свидетелей происшествия предположил, что в момент падения, мальчик упал головой на камень.

Бабушка и тетя шли впереди и не видели, как именно произошла трагедия. Они предполагают, что у деревянной статуи начало прогнивать основание, поэтому она была неустойчива.

Фото: скульптура Бабы Яги (otzovik.com)

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". По факту трагедии проводится расследование.

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