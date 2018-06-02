У Росії затримані активісти, які розгорнули прапор України на підтримку Олега Сенцова

На активістів склали протоколи про правопорушення

У Петербурзі, Росія, затримали трьох активістів, які розгорнули український прапор на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє ОВС-інфо.

Трьох російських активістів, Ольгу Смирнову, Марію Кожевату і Асана Мумджи затримали в суботу, 2 червня, в Петербурзі. Активісти вийшли на пікет до будівлі Петроградського суду, де повинен був відбутися суд над активістом "Демократичного Петербурга" Всеволодом Нелаевым. Всеволода Нелаева затримали напередодні під час пікету на підтримку українського режисера Олега Сенцова. При затриманні стало відомо, що причиною стала участь у першотравневій ході Нелаева.

Вони розгорнули український прапор та плакати, де англійською мовою були написані слова підтримки для українського режисера Олега Сенцова.

Поліція Петербурга затримала всіх трьох учасників пікету, пославшись на порушення федерального закону про публічних заходах. Затриманих активістів доправили до 71 відділення поліції Петербурга. На них склали протоколи про правопорушення.

Пізніше одну з учасниць, Ольгу Смирнову відпустили без складання протоколу. Кожеватову і Мумджи залишили у відділі.

Як повідомив активіст групи допомоги затриманим Олександр Миронов, на активістів склали протоколи за частиною 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення порядку проведення публічного заходу).

Фото: Російські активісти розгорнули прапор на підтримку Сенцова (ovdinfo.org)

До речі, у мережі закликали звільнити політв'язнів.

Координатор радикальної націоналістичної організації Сергій Мазур в Facebook опублікував фото з мітингу на підтримку політв'язня Олега Сенцова. В підписи до фотографій повідомив про те, що аналогічна акція перед проведенням Чемпіонату світу з футболу в Росії пройшла в інших країнах.

"Червона картка для Кремля! Акція в підтримку Сенцова і інших ув'язнених. Більше сотні людей раз нагадали про українців у Мордорі і закликали світ відреагувати на це. Тим більше Росія особливо вразлива зараз, перед Чемпіонатом світу з футболу. Дожмемо і звільнимо наших співвітчизників. Аналогічна подія сталася ще по декільком іншим країнам", — написав Сергій Мазур підписи до фотоотчету.

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Відео: video.rbc.ua