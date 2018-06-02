В России задержаны активисты, развернувшие флаг Украины в поддержку Олега Сенцова

На активистов составили протоколы о правонарушениях

В Петербурге, Россия, задержали трех активистов, которые развернули украинский флаг в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает ОВД-инфо.

Трех российских активистов, Ольгу Смирнову, Марию Кожеватую и Асана Мумджи задержали в субботу, 2 июня, в Петербурге. Активисты вышли на пикет к зданию Петроградского суда, где должен был состояться суд над активистом "Демократического Петербурга" Всеволодом Нелаевым. Всеволода Нелаева задержали накануне во время пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. При задержании стало известно, что причиной стало участие Нелаева в первомайском шествии.

Они развернули украинский флаг и плакаты, где на английском языке были написаны слова поддержки для украинского режиссера Олега Сенцова.

Полиция Петербурга задержала всех троих участников пикета, сославшись на нарушение федерального закона о публичных мероприятиях. Задержанных активистов доставили в 71 отделение полиции Петербурга. На них составили протоколы о правонарушении.

Позже одну из участниц, Ольгу Смирнову отпустили, без составления протокола. Кожеватову и Мумджи оставили в отделе.

Как сообщил активист группы помощи задержанным Александр Миронов, на активистов составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Фото: Российские активисты развернули флаг в поддержку Сенцова (ovdinfo.org)

Кстати, в сети призвали освободить политзаключенных.

Координатор радикальной националистической организации Сергей Мазур в Facebook опубликовал фотоотчет с митинга в поддержку политзаключенного Олега Сенцова. В подписи к фотографиям сообщил о том, что аналогичная акция перед проведением Чемпионата мира по футболу в России прошла в других странах.

"Красная карточка для Кремля! Акция в поддержку Сенцова и других заключенных. Более сотни человек раз напомнили о украинском в Мордоре и призвали мир отреагировать на это. Тем более Россия особенно уязвима сейчас, перед Чемпионатом мира по футболу. Дожмем и освободим наших соотечественников. Аналогичная событие произошло еще по нескольким другим странам", — написал Сергей Мазур в подписи к фотоотчету.

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Видео: video.rbc.ua