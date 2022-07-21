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Росіяни вбили сина і поранили доньку української шахістки: люди збирають кошти на допомогу сім'ї

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Харків, Четвер 21 липня 2022 19:06
Росіяни вбили сина і поранили доньку української шахістки: люди збирають кошти на допомогу сім'ї Під час обстрілу Харкова загинув син відомої української шахістки (колаж РБК-України)
Автор: Тетяна Самарук

20 липня під час обстрілів Харкова російський снаряд вбив сина відомої української шахістки WIM (міжнародний майстер) Вікторії Кубати. Тоді на місці трагедії батько хлопчика 2 години читав молитву, тримаючи сина за руку.

Про це у Facebook повідомила дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова.

У Міжнародний День шахів під час ранкових обстрілів Салтівського району Харкова загинуло 3 людей. Серед загиблих 13-річний хлопчик, син шахістки Вікторії Кубати.

Його сестра, учениця 9 класу, отримала тяжкі поранення та зараз лікарі борються за її життя.

"Батько дві години читав молитви, весь цей час тримаючи сина за руку. А в цей час шахісти РФ та білорусі спокійно грають у шахи, адже ж це не їх війна?" - написала Жукова.

Дмитро був світлою дитиною, гарно вчився, відвідував харківську школу спортивного танцю.

Росіяни вбили сина і поранили доньку української шахістки: люди збирають кошти на допомогу сім'ї

Під час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахістки Вікторії Кубати (facebook.com/natalia.zhukova)

Додамо, що Вікторія Кубата майстер спорту України, міжнародний майстер спорту та працює тренером в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №4.

Реквізити для допомоги:

5167 8032 2011 8900 - Кубата Вікторія Валеріївна.

Росіяни вбили сина і поранили доньку української шахістки: люди збирають кошти на допомогу сім'ї

У Харкові загинув син шахістки Вікторії Кубати (peshka.edu.kh)

Раніше ми повідомляли, що сьогодні внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинуло три людини, поранено - 23 людини.

Також ми писали, що у Харкові жінка дивом вижила після ракетного удару РФ.

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