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Росіянок закликали не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями на ЧС-2018

STYLERLIFE        13.06.2018 - 22:57
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Футбольна першість стартує 14 червня

Росіянок закликали утриматися від інтимних зв'язків з іноземцями, які приїдуть на ЧС-2018 в Росії. Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

Так, голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова зазначила, що подібна поведінка може призвести до народження дітей в неповних сім'ях.

"Навіть якщо одружуються, відвозять, потім вона не знає, як звідти (повернутися - прим. ред.). Потім ходять до мене в комітет такі, плачуть дівчинки, що дитину відвезли, забрали і так далі. Я б хотіла, щоб у нашій країні одружилися за коханням, неважливо якої національності, які б були громадяни Росії, які б будували хорошу сім'ю, жили б дружно, народжували дітей і виховували їх", - сказала вона.

"Ці діти потім страждають і страждали, ще з часів радянської влади. Добре, якщо ще однієї раси, а якщо іншої раси, то зовсім. Ми своїх дітей повинні народжувати. Я не націоналіст, але тим не менш", - додала Тамара Плетньова.

Раніше охочим поїхати на ЧС-2018 нагадали про вбитого школяра з Краматорська.

Бажаючим відвідати Чемпіонат світу з футболу 2018, фінал якого пройде з 14 червня по 15 липня в Росії, нагадали про вбивство 16-річного Степана Чубенко - школяра і молодого футболіста з Краматорська.

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Теги: чм 2018
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