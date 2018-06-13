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Россиянок призвали не вступать в интимные связи с иностранцами на ЧМ-2018

STYLERLIFE        13.06.2018 - 22:57
Фото: facebook.com/fifaworldcup
Фото: facebook.com/fifaworldcup

Футбольное первенство стартует 14 июня

Россиянок призвали воздержатся от интимных связей с иностранцами, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Так, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева отметила, что подобное поведение может привести к рождению детей в неполных семьях.

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда (вернуться – прим. ред.). Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране поженились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их", - сказала она.

"Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то совсем. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", - добавила Тамара Плетнева.

Ранее желающим поехать на ЧМ-2018 напомнили об убитом школьнике из Краматорска.

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Теги: чм 2018
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