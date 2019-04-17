Російські деталі і завищені ціни: Укрзалізниця втрапила в гучний скандал

Фото: Укрзалізниця (колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця стала об'єктом журналістського розслідування "Залізниці без корупції"

Укрзалізниця втрапила в гучний скандал через те, що закупила деталі, виготовлені в Росії, та ще й за завищеною у 2-5 разів вартістю, створюючи штучні умови під час тендерів для потрібних фірм. Про це повідомили на сайті "Залізниця без корупції".

Там пишуть, що восени 2018-го року філія "Центр забезпечення виробництва" УЗ провела тендер на закупівлю локомотивних швидкостемірів та запчастин до них загальною вартістю 25,5 мільйонів гривень. У виданні пишуть, що в тендері взяли участь два учасники, чиї пропозиції відрізнялися лише на одну тисячу гривень, але їхні "конкуренти" ціни все ж не знижували.

Розслідувачі також уточнюють, що обидві фірми подали однакові довідки листи погодження та пропонували продукцію одного й того самого виробника з російського міста Пенза.

Фото: Журналісти викрили закупівлі російських деталей за завищеними цінами (Залізниця без корупції)

"Вартість продукції досить суттєво відрізняється від ціни на ці товари в Росії. Так швидкосетмір 3СЛ2М залізниця купувала по 86 тис грн. Тоді як в Росії він в роздріб коштує 38 тис рублів (близько 17 тис грн.)", - уточнили автори гучного розслідування. Вони додали, що цим чином Укрзалізниця закупила деталі майже у 5 разів дорожче, ніж їх зазвичай продає виробник.

Локомотивні швидкостеміри і запчастини для них в Україні не виготовляють через довгу процедуру погодження виробництва, яка триває багато часу.

У розслідуванні також зазначають, що наприкінці минулого року компанія вирішила збільшити обсяг замовлення до 30,10 мільйонів гривень, через що переплата могла зрости до 2/3 її загальної вартості.

Фото: "Залізниця без корупції"

Втім, пишуть автори розслідування, така гучна історія - далеко не одна в Укрзалізниці. Наприклад, у тому ж 2018-му році УЗ купила на 50 мільйонів гривень російського проводу. Як пишуть на сайті "Залізниця без корупції", в тій ситуації єдиними допущеними учасниками стали ТОВ "Техелектропром" та ТОВ "Еней".

При цьому, як пишуть розслідувані, обидва учасники пропонували продукцію з російського міста Магнітогорськ. При цьому різниця цін була мінімальною, а жодної конкуренцції взагалі не було.

Фото: "Залізниця без корупції"

До речі, за покупкою російських деталей без конкурентних умов Укрзалізницю помічали і раніше й навіть неодноразово.

Також журналісти пишуть, що Укрзалізниця купувала й інші деталі російського виробництва й раніше, у попередні роки. Так, вона із суттєвою переплатою купила і російські генератори, і реле, і російські редуктори та інші елементи, якими потім користувалися на підприємстві.

Журналістам вдалося дізнатися, що всі ці закупівлі відбувалися за одним сценарієм – жодної конкуренції та захмарні ціни.

Фото: "Залізниця без корупції"

Повідомляється, що тільки у 2017-му році в Україну імпортували з Росії обладнання і запчастини для залізниці на цілих 82 мільйонів доларів.

В той же час зараз НАБУ розслідує справу щодо закупівлі кабельно-провідникової продукції російського виробництва за 950 мільйонів гривень у трьох інших фірм.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через різанину в одному з поїздів.

Також ми писали про те, що Укрзалізниця приготувала масштабні зміни, які торкнуться всіх, хто подорожує поїздами в Україні. Глава УЗ заявив, що функціонал корисних для пасажирів УЗ сервісів розширять, і ці сервіси стануть зручнішими як для тих, хто є пасажиром поїзда, так і для тих, хто збирається замовити грзоперевозкі на Укрзалізниці.