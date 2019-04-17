Российские детали и завышенные цены: Укрзализныця попала в громкий скандал

Фото: Укрзализныця (коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця стала объектом журналистского расследования "Дороги без коррупции"

Укрзализныця попала в громкий скандал из-за того, что закупила детали, изготовленные в России, да еще и по завышенной в 2-5 раз стоимости, создавая искусственные условия во время тендеров для нужных фирм. Об этом сообщили на сайте "Дорога без коррупции".

Там пишут, что осенью 2018-го года филиал "Центр обеспечения производства" УЗ провел тендер на закупку локомотивных скоростемеров и запчастей к ним общей стоимостью 25,5 миллионов гривен. В издании пишут, что в тендере приняли участие два участника, чьи предложения отличались только на одну тысячу гривен, но их "конкуренты" цены все же не снижали.

Расследователи также уточняют, что обе фирмы подали одинаковые справки, листы согласования и предлагали продукцию одного и того же производителя из российского города Пенза.

Фото: Журналисты разоблачили закупки российских деталей по завышенным ценам ("Залізниця без корупції")

"Стоимость продукции довольно существенно отличается от цены на эти товары в России. Так скоростемер 3СЛ2М железная дорога покупала по 86 тыс грн. Тогда как в России он в розницу стоит 38 тыс рублей (около 17 тыс грн.)", - уточнили авторы нашумевшего расследования. Они добавили, что таким образом Укрзализныця закупила детали почти в 5 раз дороже, чем их обычно продает производитель.

Локомотивные скоростемеры и запчасти для них в Украине не изготавливают из-за того, что процедура согласования производства очень долгая и занимает много времени.

В расследовании также отмечают, что в конце прошлого года компания решила увеличить объем заказа до 30,10 миллионов гривен, за что переплата могла вырасти до 2/3 ее общей стоимости.

Фото: "Залізниця без корупції"

Впрочем, пишут авторы расследования, такая громкая история - далеко не одна в Укрзализныце. Например, в том же 2018-м году УЗ купила на 50 миллионов гривен российского провода. Как пишут на сайте "Дорога без коррупции", в той ситуации единственными допущенными участниками стали ООО "Техелектропром" и ООО "Эней".

При этом, как пишут расследованы, оба участники предлагали продукцию из российского города Магнитогорск. При этом разнице цен была минимальной, а конкуренции не было вообще никакой.

Фото: "Залізниця без корупції"

Кстати, за покупкой российских деталей без конкурентных условий Укрзализныцю замечали и ранее и даже неоднократно.

Также журналисты пишут, что Укрзализныця покупала и другие детали российского производства раньше, в предыдущие года. Так, она так же с существенной переплатой купила и российские генераторы, и реле, и российские редукторы и другие элементы, которыми потом пользовались в предприятии.

Журналистам удалось узнать, что все эти закупки происходили по одному сценарию – никакой конкуренции и заоблачные цены.

Фото: "Залізниця без корупції"

Сообщается, что только в 2017-м году в Украину импортировали из России оборудование и запчасти для железной дороги на целых 82 миллионов долларов.

В то же время сейчас НАБУ расследует дело по закупке кабельно-проводниковой продукции российского производства за 950 миллонов гривен у трех других фирм.

Напомним, ранее Укрзализныця попала в громкий скандал из-за резни в одном из поездов.

Также мы писали о том, что Укрзализныця приготовила масштабные изменения, которые коснутся всех, кто путешествует поездами в Украине. Глава УЗ заявил, что функционал полезных для пассажиров УЗ сервисов расширят, и эти сервисы станут более удобными как для тех, кто является пассажиром поезда, так и для тех, кто собирается заказать грзоперевозки на Укрзализныце.