Російські спецслужби вербували українців за допомогою спеціального агентства

Українцям підкидали наркотики, а потім шантажували

Українські оперативники викрили спеціальну організацію, яка завербувала близько сотні українців для роботи в Росії. Про це пише "Дзеркало тижня".

За словами начальник Департаменту протидії торгівлі людьми Національної поліції України Артема Крищенка, в 2017 році російські спецслужби завербували сотні українців. Громадян України примушували брати участь у військових діях на Донбасі з допомогою шантажу.

Артем Крищенко повідомив, що оперативники МВС викрили організацію ТОВ "Експедиція", яка займалася вербуванням українців для роботи в Росії. Громадянам України підкидали наркотики, а потім засуджували до відбування покарання.

"За нашими джерелами, українців, які відбувають покарання на території сусідньої держави, вербують представники ФСБ воювати на Донбасі. Їм пропонують рік контракту або тюремний термін. Якщо погоджуються на рік контракту, обіцяють "чисті" документи і можливість повернутися в Україну", - розповів Крищенко.

Крім того, Крищенко повідомив, що завербованим видавали спеціальні мобільні телефони, які прослуховувалися.

"Завербованим особам ще на території нашої держави дають "службові" мобільні телефони. Цими ж номерами люди користуються в приватних розмовах. Всі дзвінки прослуховуються. Коли людина вже збирається повернутися додому і каже це комусь в телефонній розмові - його тут же затримують", - зазначив начальник Департаменту.

Він додав, що серед завербованих осіб люди різного віку – це студенти, літні люди, сімейні пари.

"Серед завербованих осіб люди різних вікових категорій – студенти, люди у віці, сімейні пари. І, як правило, люди знали, куди поїдуть і чим будуть займатися. Але велика кількість людей потрапили в Росію обманним шляхом", - підкреслив Крищенко.

Артем Крищенко зауважив, що війна на Донбасі і проблемний кордон з Росією не тільки допомогли збільшити кількість жертв шантажу, але й дали можливість злочинцям безперешкодно перетинати кордон з Україною.

Справа у відношенні ТОВ "Експедиція" проходить слухання у Солом'янському районному суді Києва і на лаві підсудних перебуває 5 людей.

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