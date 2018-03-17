Российские спецслужбы вербовали украинцев с помощью специального агентства

Украинцам подбрасывали наркотики, а потом шантажировали

Украинские оперативники разоблачили специальную организацию, которая завербовала около сотни украинцев для работы в России. Об этом пишет "Зеркало недели".

По словам начальник Департамента противодействия торговле людьми Национальной полиции Украины Артема Крищенко, в 2017 году российские спецслужбы завербовали сотни украинцев. Граждан Украины заставляли участвовать в военных действиях на Донбассе с помощью шантажа.

Артем Крищенко сообщил, что оперативники МВД разоблачили организацию ООО "Экспедиция", которая занималась вербовкой украинцев для работы в России. Гражданам Украины подбрасывали наркотики, а затем приговаривали к отбыванию наказания.

"По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Если соглашаются на год контракта, обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", - рассказал Крищенко.

Кроме того, Крищенко сообщил, что завербованным выдавали специальные мобильные телефоны, которые прослушивались.

"Завербованным лицам еще на территории нашего государства дают "служебные" мобильные телефоны. Этими же номерами люди пользуются в частных разговорах. Все звонки прослушиваются. Когда человек уже собирается вернуться домой и говорит это кому-то в телефонном разговоре - его тут же задерживают", - отметил начальник Департамента.

Он добавил, что среди завербованных лиц люди разных возрастов – это студенты, пожилые люди, семейные пары.

"Среди завербованных лиц люди разных возрастных категорий – студенты, люди в возрасте, семейные пары. И, как правило, люди знали, куда поедут и чем будут заниматься. Но большое количество людей попали в Россию обманным путем", - подчеркнул Крищенко.

Артем Крищенко отметил, что война на Донбассе и проблемная граница с Россией не только помогли увеличить количеств жертв шантажа, но и дали возможность преступникам беспрепятственно пересекать границу с Украиной.

Дело в отношении ООО "Экспедиция" проходит слушания в Соломенском районном суде Киева и на скамье подсудимых находится 5 человек.

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