Російський канал використовував для реклами ЧС 2018 зірку фільмів для дорослих

Дівчина популярна своїми зйомками для Playboy

Російський перший канал використовував у рекламі прямих трансляцій матчів ЧС 2018 відому актрису фільмів для дорослих Наталю Немчинову. Про це пише Medialeaks.ru.

Найкрасивіша дівчина на трибунах, яку офіційний транслятор ЧС 2018 використав для своєї реклами прямих трансляцій матчів, виявилася зіркою фільмів для дорослих. Про те, чим насправді дівчина заробляє собі на життя, дізналися користувачі соціальних мереж, ідентифікувавши дівчину за її паспортом вболівальника, який потрапив у кадр під час одного з матчів.

Скріншот фото (twitter.com/ru2ch)

Багато ЗМІ, які публікували її фотографії, стали прибирати знімки Немчиновой зі своїх матеріалів. Раніше вона була у російських і зарубіжних репортажах, а також її фотографія красувалася в промоутерських матеріалах, наприклад, у розкладі ігор в Самарі.

Як повідомляє Twitter - сайт "Двач", перший російський канал також позбавився від зображень Немчиновой. Замість неї в рекламі тепер фігурує інша дівчина. Їй на голову наділи кокошник і на щоці намалювали серце в кольорах прапора Росії.

Скріншот фото (twitter.com/ru2ch)

Відомо, що Наталі Немчиновой 28 років. У неї є титул Міс Москва 2007. З 2016 року дівчина в порнобізнесі і в неї багато псевдонімів – Даніка, Делайя Джі, Аннабель, Аманда, Ася та інші. Її знають за кордоном, так як вона в свій час знімалася для Playboy і брала участь у свінг-вечірках.

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