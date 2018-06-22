Российский канал использовал для рекламы ЧМ 2018 звезду фильмов для взрослых

Девушка популярна своими съемками для Playboy

Российский первый канал использовал в рекламе прямых трансляций матчей ЧМ 2018 известную актрису фильмов для взрослых Наталью Немчинову. Об этом пишет Medialeaks.ru.

Самая красивая девушка на трибунах, которую официальный транслятор ЧМ 2018 использовал для своей рекламы прямых трансляций матчей, оказалась звездой фильмов для взрослых. О том, чем на самом деле девушка зарабатывает себе на жизнь, узнали пользователи социальных сетей, идентифицировав девушку по ее паспорту болельщика, который попал в кадр во время одного из матчей.

Скриншот фото (twitter.com/ru2ch)

Многие СМИ, которые публиковали ее фотографии, стали убирать снимки Немчиновой из своих материалов. Ранее она мелькала в российских и зарубежных репортажах, а также ее фотография красовалась в промоутерских материалах, например, в расписании игр в Самаре.

Как сообщает Twitter- сайт "Двач", первый российский канал также избавился от изображений Немчиновой. Вместо нее в рекламе теперь фигурирует другая девушка. Ей на голову надели кокошник и на щеке нарисовали сердце в цветах флага России.

Скриншот фото (twitter.com/ru2ch)

Известно, что Наталье Немчиновой 28 лет. У нее есть титул Мисс Москва 2007. С 2016 года девушка в порнобизнесе и у нее много псевдонимов – Даника, Делайя Джи, Аннабель, Аманда, Ася и другие. Ее знают за границей, так как она в свое время снималась для Playboy и участвовала в свинг-вечеринках.

Кстати, бразильские фанаты окружили в Москве россиянку и спели непристойную песню

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы