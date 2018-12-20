"Скрізь нацисти": українку на росТБ мало не вхопив кондратій (відео)

Відео: YouTube/Россия 24

Керівник Асоціації культури і освіти "Російський дім" у Києві Тетяна Швецова в ефірі програми "60 хвилин" на каналі Росія 24 розповіла про важке життя у Львові через заборону всього російського та "нацизму".

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Вона розповіла, що у Львові зараз важко жити. Обласна рада прийняла закон, який забороняє все російське. За її словами, їм сказали, що це стосується тільки артистів з Москви, але в приміщеннях "Російському дому" у Львові також відмовляють.

Крім того, Швецова поскаржилася на те, що будівлю "Російського дому" у Львові віддали музею війни.

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За її словами, цю будівлю "забрали безсовісно" зі всім майном і це бандитське захоплення. Швецова також зазначила, що "Російський будинок" з великим трудом знімає приміщення, і вони всі бояться. Крім того, вона заявила, що "росіяни" у Львові чекають на провокації.

Прова жінки розсмішила користувачів соціальних мереж.

"Палають в*тні пе*даки! І воніща сірководнева стоїть навколо", - написав один користувач.

Нагадаємо, що нещодавно російські ЗМІ представили нову порцію жахів про Україну.

Раніше повідомлялося, що в столиці Литви представників російських пропагандистських ЗМІ виставили з "Форуму вільної Росії".

Ми також повідомляли про те, що СБУ викрила діяльність громадської організації, яка займалася антиукраїнською діяльністю.