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"Кругом нацисты": украинку на росТВ чуть не хватил кондратий (видео)

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 13:01

Видео: YouTube/Россия 24

Руководитель Ассоциации культуры и образования "Русский дом" в Киеве Татьяна Швецова рассказала о тяжелой жизни во Львове из-за "запрета всего русского" и "нацизма". Об этом она сказала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на канале "Россия 24".

&quot;Кругом нацисты&quot;: украинку на росТВ чуть не хватил кондратий (видео)

Скриншот 

Она рассказала, что во Львове сейчас трудно жить. Областной совет якобы принял закон, который запрещает все русское. По ее словам, им сказали, что это касается только артистов из Москвы, но в помещениях "Русскому дому" во Львове также отказывают.

Кроме того, Швецова пожаловалась на то, что здание "Русского дома" во Львове отдали музею войны.

&quot;Кругом нацисты&quot;: украинку на росТВ чуть не хватил кондратий (видео)

Скриншот

По ее словам, это здание "забрали бессовестно" со всем имуществом и это бандитский захват. Швецова также отметила, что "Русский дом" с большим трудом снимает помещение, и они все боятся. Кроме того, она заявила, что "русские" во Львове ждут провокаций.

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