"Кругом нацисты": украинку на росТВ чуть не хватил кондратий (видео)

Видео: YouTube/Россия 24

Руководитель Ассоциации культуры и образования "Русский дом" в Киеве Татьяна Швецова рассказала о тяжелой жизни во Львове из-за "запрета всего русского" и "нацизма". Об этом она сказала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на канале "Россия 24".

Скриншот

Она рассказала, что во Львове сейчас трудно жить. Областной совет якобы принял закон, который запрещает все русское. По ее словам, им сказали, что это касается только артистов из Москвы, но в помещениях "Русскому дому" во Львове также отказывают.

Кроме того, Швецова пожаловалась на то, что здание "Русского дома" во Львове отдали музею войны.

Скриншот

По ее словам, это здание "забрали бессовестно" со всем имуществом и это бандитский захват. Швецова также отметила, что "Русский дом" с большим трудом снимает помещение, и они все боятся. Кроме того, она заявила, что "русские" во Львове ждут провокаций.

Речь женщины рассмешила пользователей социальных сетей.

"Пылают в*тные пе*даки! И вонища сероводородная стоит кругом", - написал один юзер.

Напомним, что недавно российские СМИ представили новую порцию страшилок про Украину.

Ранее сообщалось, что в столице Литвы представителей российских пропагандистских СМИ выставили с "Форума свободной России".

Мы также сообщали о том, что СБУ разоблачила деятельность общественной организации, которая занималась антиукраинской деятельностью.