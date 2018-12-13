"Нацики", пропаганда, нет Деда Мороза: росСМИ выдали новую порцию страшилок про Украину

Фото: коллаж РБК-Украина

Российская журналистка Василиса Николаева написала статью о своем путешествии в Киев

Российская газета "Комсомольская правда", входящая в кремлевский пул СМИ, опубликовала пропагандистский материал об очередных "бедах" в Украине.

Журналистка Василиса Николаева рассказала читателям издания о своем путешествии в Киев с целью ознакомиться, как наша страна живет в военном положении. Тот факт, что в Киевской области военное положение не введено, автора не смущает.

Текст пронизан характерными клише о "нациках", ежедневных подорожаниях, повальной миграции, нищете и далее в том же духе.

"У нас же выборы скоро. Страсти кипят. Кандидатов в президенты уже человек 30. Многие открыто заигрывают с нациками. А молодежь их слушает, заражается этим", - якобы сказали ей знакомые.

Также указывается, что журналистка постоянно пребывала в состоянии волнений и обеспокоенности. В том числе из-за того, что ее московский акцент "всех явно смущал".

Корреспондентка пишет о том, что украинцы отказались от Деда Мороза из-за того, что его "людоед Сталин придумал".

Один из киевлян якобы сказал журналистке, что дружбы с Российской Федерацией уже никогда не будет.

"Если и будет сближение, думаю, не скоро. И то, если, например, страны распадутся на части. Только вы ждете, что Украина развалится. А мы ждем, что Россию санкции раздавят", - передала российская корреспондентка слова мужчины.

Как сообщалось ранее, представителей российских пропагандистских СМИ с шумом выставили с "Форума свободной России", который проходил в столице Литвы.

Также мы писали о том, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность одной из общественных организаций, которая занималась антиукраинской деятельностью.

Напомним, российских журналистов поймали на очередном обмане. Они в годовщину Евромайдана показали в передаче мужчину, который якобы живет в нищете в Украине. Как выяснилось, участник передачи на самом деле житель Беларуси и к Евромайдану отношения не имеет.